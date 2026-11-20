Por: El Espectador

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha emitido una seria alerta acerca de posibles ataques con explosivos contra sus sedes, enfocándose principalmente en Bogotá. De acuerdo con la comunicación oficial, el documento titulado "Instrucciones de seguridad operativa" expone una serie de medidas preventivas que buscan enfrentar la reciente ola de ataques dirigidos no solo a funcionarios del Inpec, sino también a distintas instalaciones en el país. La entidad ha señalado que estas directrices se implementarán en todas sus sedes de manera nacional, bajo la coordinación de la subdirección, e involucran pasos específicos para asegurar la protección y el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios.

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Según El Espectador, la primera de estas pautas recalca la necesidad de seguir de manera rigurosa el plan de seguridad establecido, cuyo objetivo es evitar posibles fallas que pongan en riesgo la integridad de los funcionarios y la seguridad de las cárceles. En este sentido, se exige el uso de elementos de protección balística por parte de los empleados, lo cual evidencia la magnitud de la amenaza que perciben las autoridades.

El Inpec también hace especial énfasis en la importancia de fortalecer la coordinación y comunicación con la Policía Nacional. El propósito es compartir información de manera oportuna ante cualquier situación de riesgo o hechos relevantes, lo cual permitiría obtener respuestas oportunas ante potenciales amenazas. Asimismo, se ha solicitado que la Policía mantenga presencia preventiva en las inmediaciones de los centros penitenciarios, especialmente en horarios de alto flujo de visitantes y en los momentos de ingreso o salida del personal a las cárceles.

Dentro del paquete de medidas se incluye la instalación de puestos de control para registrar vehículos y motocicletas, además de la verificación de antecedentes a quienes transiten cerca de las sedes. El Inpec evalúa permanentemente la introducción de nuevas estrategias conforme avanzan estas acciones de seguridad. Este despliegue especial ocurre luego de que en la entrada de la cárcel La Modelo en Barranquilla fueran abandonados restos humanos junto a notas intimidatorias dirigidas a la institución. Fuentes del Inpec precisaron que se encontró una nevera de icopor con restos humanos y mensajes amenazantes contra el personal y sus familias, en respuesta al endurecimiento de controles dentro de las cárceles.

Por su parte, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) expresó rechazo frente a estos hechos y solicitó a la Fiscalía una investigación a fondo, al tiempo que pidió a la Policía Nacional medidas inmediatas para salvaguardar la vida y seguridad de los trabajadores penitenciarios en el país.

¿Por qué el Inpec emitió una alerta de seguridad en Bogotá y otras ciudades?

El Inpec emitió una alerta por posibles ataques con explosivos a sus instalaciones como respuesta a la reciente ola de amenazas y agresiones en distintas sedes del país, incluyendo hechos graves como el abandono de restos humanos en la cárcel La Modelo de Barranquilla, relacionados con el aumento de controles internos en los establecimientos penitenciarios, según información de El Espectador y fuentes oficiales del instituto.

¿Qué medidas adoptó el Inpec ante las amenazas a sus funcionarios y sedes?

Las medidas establecidas por el Inpec incluyen el cumplimiento estricto de planes de seguridad, uso de protección balística por parte de los funcionarios, fortalecimiento de la coordinación con la Policía Nacional, solicitud de presencia policial preventiva en las inmediaciones, y la instalación de puestos de control para registrar vehículos y verificar antecedentes, de acuerdo con el comunicado oficial citado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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