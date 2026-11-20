La controversia por los títulos académicos atribuidos a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada abrió una nueva discusión dentro del Pacto Histórico. Aunque la colectividad anunció una reunión para el lunes 23 de noviembre con el propósito de revisar el procedimiento interno, el organismo que debe estudiar el caso todavía no está formalmente constituido.

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Esa situación deja en suspenso el trámite disciplinario que podría enfrentar la congresista, mientras aumentan los cuestionamientos por los documentos que habría presentado para acreditar su formación profesional y acceder a un contrato en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que el nombramiento de los integrantes del comité de ética provisional aún no se ha formalizado. Dos personas que hacen parte del listado de postulados confirmaron al periódico que la instancia todavía no ha tenido su primera sesión y que tampoco se ha completado su instalación.

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El retraso estaría relacionado con una discusión sobre la composición del organismo. Dentro de la colectividad surgió la exigencia de que exista paridad entre hombres y mujeres, asunto que habría impedido avanzar con la posesión de sus integrantes.

Isabel Zuleta respondió a señalamientos sobre la conformación del comité

En medio de las versiones sobre las diferencias internas, los nombres de las senadoras Isabel Zuleta y Carolina Corcho aparecieron relacionados con la solicitud de garantizar una representación equilibrada en el organismo.

Consultada por El Tiempo, Zuleta rechazó que haya obstaculizado la instalación del comité y aseguró que su posición está relacionada exclusivamente con la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.

“Nunca me he opuesto, solo exijo que haya equidad entre hombres y mujeres. No hago parte del comité y tampoco sé para cuándo lo están citando”, manifestó la congresista.

La senadora también se pronunció en sus redes sociales sobre la controversia y explicó que respaldó diferentes candidaturas del Pacto Histórico en Antioquia y otras regiones. Sostuvo que no le corresponde verificar individualmente los títulos académicos de cada aspirante y expresó su rechazo a cualquier falsificación de documentos educativos.

Por su parte, Carolina Corcho no había respondido a la consulta que le hizo el medio sobre su participación en esta discusión.

Integrantes todavía esperan la instalación oficial

Entre las personas que aparecen en el listado de postulados al comité figuran el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez, Jorge Alberto Jurado Murillo, Juan Diego Castrillón Orrego y Diego Alejandro Guarnizo.

Sin embargo, tener sus nombres en la lista no significa que ya estén ejerciendo funciones. Dos de los integrantes consultados por El Tiempo señalaron que todavía falta completar el procedimiento administrativo para que el organismo pueda comenzar a trabajar.

Uno de ellos explicó que recibió una convocatoria para el lunes, pero advirtió que aún no se han formalizado los nombramientos. También cuestionó que el movimiento esté avanzando en otras decisiones políticas mientras mantiene pendiente la puesta en marcha de una instancia encargada de revisar posibles faltas de sus integrantes.

Otro de los postulados aseguró que conoce su designación, pero que todavía no ha recibido una citación para la sesión de instalación.

Dirección provisional tendrá la última palabra sobre Verónica Estrada

La revisión del comité de ética será apenas una parte del procedimiento. Según las fuentes consultadas por El Tiempo, después de que ese organismo presente su concepto, la decisión sobre las eventuales sanciones quedará en manos de los 28 integrantes de la dirección provisional del Pacto Histórico.

En ese grupo aparecen figuras como María José Pizarro, Felipe Harman, David Racero, Gloria Flórez y el exministro de Minas Andrés Camacho. Se trata de dirigentes que tendrán que evaluar las recomendaciones y definir qué medidas adopta la colectividad frente a la representante.

La discusión se produce mientras Estrada también enfrenta actuaciones de otras instancias. La Corte Suprema de Justicia evalúa cinco denuncias relacionadas con el caso y las credenciales académicas que habría utilizado la congresista.

A ese panorama se sumó el pronunciamiento de la Universidad de Antioquia, que aseguró que tampoco expidió un diploma de Ingeniería de Minas a nombre de la representante.

Así, el Pacto Histórico tiene pendiente resolver primero la conformación de su propio comité antes de avanzar en una determinación interna sobre Estrada. La controversia no solo compromete la situación de la congresista, sino que también expone las dificultades de la colectividad para poner en funcionamiento los mecanismos con los que pretende examinar la conducta de sus integrantes.

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