La Policía Nacional capturó a alias ‘Candelo’, señalado de ser el sicario que asesinó a Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad. El homicidio ocurrió el pasado 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental y causó conmoción por la trayectoria pública de la víctima y sus vínculos familiares con figuras políticas y deportivas del país.

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La detención del presunto responsable representa un avance en la investigación por el crimen del exfuncionario. Sin embargo, las autoridades deberán establecer cuál habría sido su participación en el ataque y si existen otras personas involucradas en la planeación y ejecución del asesinato.

Miguel Castellanos era hermano del concejal de Bogotá y exarquero profesional Leandro Castellanos, así como del exsenador Jairo Castellanos. Además, había construido una carrera de más de 21 años en la Policía Nacional, institución en la que alcanzó el grado de mayor de la reserva activa.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta?

El ataque sicarial se registró durante la tarde del lunes 26 de octubre, en el sector de El Pórtico, sobre el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, Castellanos se movilizaba en una camioneta blindada cuando una motocicleta chocó contra el vehículo.

El exsecretario de Gobierno se detuvo y descendió para hablar con la persona que iba en la moto. En ese momento, el atacante habría aprovechado para dispararle en repetidas ocasiones. El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba a su vivienda y viajaba con uno de sus hijos, quien resultó ileso, según los reportes conocidos sobre el homicidio.

Las circunstancias del ataque llevaron a los investigadores a examinar si el choque fue provocado para obligar a Castellanos a detenerse y facilitar el asesinato. También se indagó por qué el exfuncionario no estaba acompañado por sus escoltas cuando ocurrió el crimen.

¿Quién era Miguel Castellanos?

Castellanos ocupó la Secretaría de Gobierno de Cúcuta durante la administración del alcalde Jorge Acevedo y dejó el cargo en enero de 2026. Su salida estuvo relacionada con sus aspiraciones políticas y su intención de buscar la Alcaldía de la capital de Norte de Santander en las elecciones territoriales de 2027.

Durante su trayectoria en la Policía Nacional trabajó en diferentes regiones del país y tuvo responsabilidades relacionadas con seguridad y convivencia ciudadana. Su asesinato motivó pronunciamientos de rechazo de autoridades y sectores políticos, además de una recompensa para obtener información que permitiera identificar y capturar a los responsables.

Con la captura de alias ‘Candelo’, la investigación entra en una nueva etapa. La Fiscalía deberá avanzar en el esclarecimiento de los móviles del homicidio y determinar si el detenido actuó por cuenta propia o si habría recibido instrucciones de otras personas.

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