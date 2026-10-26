Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, fue asesinado en la tarde de este lunes 26 de octubre, en un ataque con arma de fuego ocurrido en inmediaciones del anillo vial occidental de la ciudad. Mientras las autoridades avanzan en la investigación, también se conoció un mensaje suyo en el que expuso uno de los problemas que, a su juicio, enfrenta la juventud de la capital nortesantandereana: las barreras que aparecen después de terminar el colegio.

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En sus declaraciones, Castellanos sostuvo que los buenos resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11 contrastan con las dificultades para continuar los estudios superiores. Según explicó, los colegios públicos de Cúcuta se encuentran entre los siete primeros del país en el Icfes, pero la ciudad ocupa el puesto 24 entre 32 capitales en acceso a la universidad.

“Entonces, ¿dónde está el problema? En el camino”, planteó al explicar que muchos jóvenes deben buscar trabajo para contribuir con los gastos de sus hogares, lo que puede dificultar su ingreso a una institución de educación superior.

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Miguel Castellanos señaló las barreras para estudiar y trabajar

El exfuncionario también llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan quienes consiguen completar su formación académica. De acuerdo con su análisis, obtener un título no garantiza que los jóvenes encuentren un empleo formal, una situación que limita las posibilidades de aprovechar el talento disponible en la región.

“Talento hay, oferta hay, lo que falta es el puente”, afirmó Castellanos. Con esa idea, propuso fortalecer las alternativas que permitan combinar el estudio con el trabajo, además de impulsar programas técnicos que respondan a las necesidades de las empresas locales.

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Entre las opciones que mencionó están las prácticas laborales que faciliten el ingreso al mercado formal y las oportunidades para que los estudiantes continúen preparándose sin abandonar sus responsabilidades económicas.

Su mensaje cerró con una perspectiva optimista sobre el futuro de la ciudad, siempre que se amplíen las posibilidades para las nuevas generaciones: “Con más oportunidades para nuestros jóvenes estoy seguro de que Cúcuta tiene futuro”.

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Investigan el asesinato del exfuncionario

Castellanos había ocupado la Secretaría de Gobierno de Cúcuta y renunció al cargo en enero de 2026 para acompañar el proyecto político de su hermano, el exsenador Jairo Castellanos. Los primeros reportes sobre su muerte indican que el ataque ocurrió en una estación de servicio del anillo vial occidental. Las autoridades trabajan para establecer quiénes participaron en el crimen y cuáles fueron los motivos.

Miguel Castellanos también era hermano del concejal de Bogotá y exarquero Leandro Castellanos, según los reportes publicados sobre el caso.

Su reflexión sobre la educación deja planteada una discusión que va más allá de los resultados académicos: cómo lograr que los jóvenes puedan continuar sus estudios, acceder a empleos formales y encontrar oportunidades para construir su futuro en Cúcuta.

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