Por: Caracol TV

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Seis personas fueron asesinadas en la vereda La Palma, zona rural del municipio de Suaza, Huila. De acuerdo con la información preliminar, cinco de las víctimas se movilizaban en una camioneta que fue encontrada incinerada junto con los cuerpos, mientras que una sexta persona habría muerto durante un cruce de disparos.

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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el caso como la masacre número 101 registrada en Colombia durante 2026. Según la información divulgada, el hecho estaría relacionado, al parecer, con el cobro de extorsiones, aunque las circunstancias exactas del ataque son materia de investigación.

La sexta víctima sería un habitante de la comunidad que habría muerto en medio del cruce de disparos. Por ahora, se busca establecer las circunstancias en las que se produjo su muerte y cómo quedó involucrado en el ataque.

Las primeras versiones también señalan que cinco de las víctimas tendrían relación con posibles intimidaciones y exigencias económicas ilegales. Sin embargo, la información disponible no permite establecer de manera definitiva las motivaciones del crimen ni las condiciones en las que ocurrió.

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🔴 #101MasacresEn2026 📆 Fecha: 26/10/2026

📍 Lugar: Suaza, Huila.

👥 N.º de víctimas: 6 personas ➡️En la vereda La Palma, zona rural de Suaza, Huila, se registró un ataque que, al parecer, estaría relacionado con el cobro de extorsiones. En los hechos, cinco personas que se… pic.twitter.com/kdLKbeLrcz — INDEPAZ (@Indepaz) October 26, 2026

Alerta por presencia de grupos armados en Suaza

Indepaz advirtió que la Defensoría del Pueblo incluyó a Suaza en la Alerta Temprana 001 de 2025, en la que señaló que el municipio enfrenta un riesgo estructural por la presencia y expansión de distintas facciones disidentes de las antiguas Farc-EP.

La alerta también advierte sobre posibles enfrentamientos entre estos grupos, derivados de disputas por economías ilícitas y el control territorial.

Entre las estructuras con presencia en la zona, Indepaz identificó al Frente Rodrigo Cadete, perteneciente al Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), a los Comandos de la Frontera y a bandas de carácter local.

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