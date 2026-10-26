Por: El Espectador

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El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, sacudió a la opinión pública y encendió rápidamente las alertas en el ámbito político y social. El hecho, ocurrido en la tarde del lunes en el corregimiento de El Portico sobre el Anillo Vial Occidental, movilizó de inmediato a las autoridades regionales, que anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos para quien aporte información que permita dar con los responsables. Según informó El Espectador, Castellanos se desplazaba hacia su casa junto a un menor de edad en su camioneta cuando fue abordado por sujetos armados; las primeras versiones indican que una persona en motocicleta lo interceptó y luego se produjo el ataque.

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El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó con contundencia a este crimen, señalando desde su cuenta oficial de X: "¡El asesinato de Miguel Castellanos no puede quedar impune!" También informó que ordenó a la Policía Nacional y a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias para capturar a los responsables y reiteró su rechazo absoluto a la violencia, expresando solidaridad a la familia de la víctima. De la Espriella enfatizó en su mensaje: "Que lo tengan claro los criminales: en Colombia no habrá espacio para la impunidad. Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia", de acuerdo con lo citado por El Espectador.

Diversas figuras políticas también condenaron el homicidio y respaldaron la exigencia de justicia. El gobernador William Villamizar instó a avanzar con toda la "capacidad institucional" para esclarecer el crimen. En el Congreso, el senador Rafael Nieto destacó que la "violencia en Cúcuta está desbordada", mientras que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que "hacer política en este país no puede costar la vida". A su vez, el ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que las autoridades darán con los responsables y no habrá tregua contra quienes atenten contra la vida de los colombianos.

Castellanos, quien había sido hermano del futbolista y concejal de Bogotá Leandro Castellanos, buscaba abrirse paso como precandidato a la Alcaldía de Cúcuta. De acuerdo con El Espectador, su trayectoria incluyó cargos en la Policía Nacional y liderazgos regionales en la Metropolitana de Medellín, la Región de La Sabana y la Policía Fiscal y Aduanera. Su partida generó consternación y reavivó el debate sobre la seguridad de los liderazgos políticos en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue asesinado Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo concreto detrás del asesinato de Miguel Castellanos. De acuerdo con los reportes preliminares citados por El Espectador, el exfuncionario fue abordado por una persona en motocicleta y, tras una breve interacción, se perpetró el ataque. Las investigaciones están en curso para determinar los móviles y capturar a los responsables.

¿Cuál era la trayectoria profesional de Miguel Castellanos antes de su asesinato?

Según información de El Espectador, Miguel Castellanos tuvo una carrera ligada a la administración pública y la seguridad. Ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Cúcuta y previamente prestó servicio en la Policía Nacional, donde desempeñó funciones en Medellín, la Región Metropolitana de La Sabana y la Policía Fiscal y Aduanera. Antes de su muerte se perfilaba como un posible candidato a la Alcaldía de Cúcuta.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.