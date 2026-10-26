Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades de Cúcuta y Norte de Santander anunciaron una recompensa de hasta $100 millones para quienes brinden información sobre el asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de esta ciudad, ocurrido en la noche del lunes 26 de octubre. La decisión de ofrecer esta suma fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, quienes buscan que la ciudadanía aporte datos que permitan dar con los responsables del crimen y avanzar en su esclarecimiento.

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De acuerdo con el reporte compartido por la Policía Nacional, el homicidio se presentó en el sector conocido como El Pórtico, sobre el Anillo Vial Occidental. Las primeras acciones de las autoridades se enfocaron en desplegar equipos tanto operativos como investigativos en la zona. Estos grupos se dedicaron a recolectar información relevante, con el fin de reconstruir las circunstancias del ataque y establecer, con precisión, la identidad de quienes participaron en este hecho. La colaboración entre los diferentes organismos de seguridad es clave para lograr un progreso rápido en la investigación.

En respuesta al crimen, la Policía Nacional puso en marcha un plan candado, una estrategia que consiste en cerrar y vigilar diferentes rutas de salida, con el propósito de impedir el escape de los posibles responsables y facilitar su captura. Además, estas labores investigativas se desarrollan de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía asume un rol fundamental en la recopilación y análisis de pruebas, así como en la coordinación judicial que requiere un caso de esta gravedad.

Como parte de la estrategia para esclarecer lo sucedido, las autoridades hicieron un llamado explícito a la ciudadanía. Invitaron a suministrar cualquier información útil a través de la línea de emergencia 123, asegurando a quienes colaboren la reserva absoluta de sus datos. Esta medida busca generar confianza entre la comunidad y fortalecer el flujo de información que permita esclarecer el homicidio de Miguel Castellanos Serrano.

Esta situación ha causado gran impacto en Cúcuta y Norte de Santander, dado el papel de Castellanos como exfuncionario público y el nivel de atención generado por el caso en la opinión pública.

¿Cuál es la recompensa ofrecida por el asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta?

Las autoridades de Norte de Santander y Cúcuta anunciaron una recompensa de hasta $100 millones para las personas que brinden información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Miguel Castellanos, de acuerdo con la Policía Nacional y la Gobernación de Norte de Santander.

¿Cómo puede la ciudadanía aportar información sobre el caso de Miguel Castellanos?

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a comunicarse a la línea de emergencia 123 para aportar información relevante sobre el homicidio de Miguel Castellanos. Se garantiza absoluta reserva a quienes decidan colaborar con las investigaciones, según lo informado oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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