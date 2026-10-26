Nuevos detalles se conocen sobre el homicidio de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y exoficial de la Policía Nacional, quien fue atacado a tiros mientras se movilizaba por una vía de la capital de Norte de Santander. Una emergencia familiar habría motivado su viaje a la ciudad sin el acompañamiento de su esquema de seguridad.

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George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, entregó información sobre las circunstancias en las que se encontraba Castellanos, hermano del exarquero de Independiente Santa Fe, cuando ocurrió el crimen. En una entrevista con el programa ‘Recap Blu’, explicó que el exfuncionario había viajado desde otra ciudad del país para estar pendiente de la salud de su hermano, quien permanecía hospitalizado y debía someterse a una intervención quirúrgica.

Según el funcionario, Castellanos tomó un vuelo durante la tarde, mientras los integrantes de su esquema de seguridad se desplazaban por carretera. Esa diferencia en los tiempos de llegada hizo que el exsecretario no contara con sus escoltas cuando se produjo el ataque.

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“Él iba únicamente con su hijo”, explicó Quintero al referirse a las personas que acompañaban a Castellanos durante el recorrido. Este detalle hace parte de las circunstancias que las autoridades buscan esclarecer dentro de la investigación por el homicidio.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la forma en que se produjo la agresión. De acuerdo con el relato entregado por el secretario de Seguridad departamental, el exfuncionario detuvo su camioneta después de que una motocicleta la golpeara. Al bajarse para establecer qué había ocurrido, fue atacado con arma de fuego.

La investigación deberá establecer si el choque fue una maniobra utilizada para obligar a Castellanos a detenerse y facilitar el ataque. Por ahora, las autoridades analizan la secuencia de los hechos para determinar si hubo seguimiento previo y cómo actuaron los responsables.

Revelan detalles del asesinato de Miguel Castellanos: iba sin escolta cuando fue atacado #HoyEnBlu #RecapBlu https://t.co/B6BuZ0xfZS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 27, 2026

Así ocurrió el crimen contra Miguel Castellanos

El homicidio se registró en el Anillo Vial de Cúcuta, en jurisdicción del corregimiento El Pórtico, cuando Castellanos se movilizaba desde el municipio de Los Patios. El exsecretario viajaba en una camioneta junto a su hijo cuando una motocicleta se acercó al vehículo.

Según la reconstrucción preliminar expuesta por Quintero, el contacto entre la motocicleta y la camioneta llevó a Castellanos a detenerse y descender para hablar con la otra persona. En ese momento, el agresor habría sacado un arma y disparado en repetidas ocasiones contra él.

El funcionario departamental indicó que las circunstancias del ataque despiertan interrogantes sobre la posible preparación del homicidio. Sin embargo, corresponde a los investigadores establecer si el responsable conocía los movimientos de la víctima y si otras personas participaron en la planeación.

Miguel Castellanos se desempeñó como secretario de Gobierno de Cúcuta y también perteneció a la Policía Nacional. Su asesinato mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los autores materiales, establecer los móviles y determinar si su situación de seguridad tuvo alguna relación con la manera en que ocurrió el crimen.

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