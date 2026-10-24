Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La preocupación se ha instalado en Chaparral, al sur del Tolima, tras el registro de cuatro homicidios en menos de un mes, según los casos reportados recientemente en medios regionales. Todas las víctimas fueron encontradas sin vida en zonas rurales y presentaban heridas causadas por arma de fuego, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades y la comunidad. Estos asesinatos ponen en primer plano la discusión sobre la seguridad en el municipio y la efectividad de las investigaciones en curso.

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Uno de los casos más conmovedores fue el de Luz Edenis Méndez Ramírez, conocida como Lucy, quien trabajaba como mototaxista. Lucy desapareció mientras cumplía sus labores diarias y, tres días después, el 7 de octubre, fue hallada muerta en el corregimiento de La Marina. Para su familia, la incertidumbre persiste no solo por las circunstancias de su muerte, sino también por el paradero desconocido de la motocicleta que utilizaba para trabajar. De acuerdo con lo informado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, existían pistas sobre posibles responsables, pero la información no se ha revelado públicamente debido a que la investigación sigue en desarrollo.

Tan solo diez días después, el municipio volvió a ser sacudido por una nueva tragedia. El sábado 17 de octubre se encontraron los cuerpos de tres hombres en el sector de Hato Viejo, corregimiento de Amoyá, todos con heridas de arma de fuego. Las autoridades están en pleno proceso para determinar la dinámica de los hechos y las identidades de quienes estarían detrás de estos homicidios. Los cuerpos fueron hallados en zonas cercanas, como Hato Viejo y Palmichal, lo que subraya la alarma sobre los niveles de violencia en la zona rural.

Aunque tanto los crímenes de Lucy como los de estos tres hombres ocurrieron en circunstancias parecidas por la ubicación y el tipo de lesiones, hasta ahora las autoridades no han confirmado si guardan relación entre sí. Es responsabilidad de los organismos de investigación esclarecer si se trata de homicidios independientes o si existe algún vínculo que explique esta seguidilla de muertes. La comunidad, mientras tanto, exige respuestas claras y resultados efectivos en las averiguaciones, esperando recuperar la tranquilidad en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de las investigaciones sobre los homicidios recientes en Chaparral?

Las investigaciones sobre los homicidios se mantienen en etapa preliminar. Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, existen indicios sobre posibles involucrados en el asesinato de Lucy, pero no se han dado detalles públicos debido al carácter reservado de las indagaciones. En el caso de los tres hombres hallados en Amoyá, las autoridades continúan recolectando información para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes podrían ser los responsables.

¿Están relacionados los cuatro homicidios de octubre en Chaparral?

A pesar de las similitudes entre los homicidios ocurridos en el área rural de Chaparral, como la localización y el uso de armas de fuego, las autoridades aún no han confirmado que exista una conexión entre los casos. Los organismos de investigación deben determinar si las coincidencias responden a hechos independientes o si hay un nexo que explique la seguidilla de muertes en menos de un mes.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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