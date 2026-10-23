Por: Portal Bogotá

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La estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” continúa focalizando sus esfuerzos en transformar el espacio público de la capital en un entorno mucho más ordenado, seguro y accesible para todas las personas. De acuerdo con información oficial dada a conocer por la Alcaldía Local de Kennedy, esta labor ha contado con la colaboración de distintas entidades distritales, como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el apoyo de la fuerza pública. Juntos llevaron a cabo un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el barrio Castilla, el cual está ubicado en la unidad de Planeamiento Zonal Castilla.

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Durante esta intervención, que se propuso como objetivo principal devolver el espacio público a la ciudadanía, se logró la recuperación de un área total de 3.730 metros cuadrados. Según lo reportado por la misma Alcaldía, el operativo incluyó la incautación de cuatro trailers y la imposición de seis comparendos a vehículos que se encontraban estacionados de manera indebida. Además, las autoridades procedieron a movilizar dos automotores como parte de las acciones que buscan hacer respetar las normas de tránsito y velar por el buen orden en la zona.

Como parte de las medidas aplicadas durante la intervención, también se dispuso la suspensión de actividades económicas y se decretó el cierre temporal por cinco días de un establecimiento, tomando como referencia la disposición establecida bajo el código 92 10. Estas decisiones hacen parte de una serie de acciones que pretenden garantizar que el espacio público pueda volver a beneficiar a la comunidad en condiciones apropiadas y bajo la normatividad vigente.

Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, declaró: “En Kennedy, estamos comprometidos con la recuperación y protección del espacio público como un bien colectivo que debe estar al servicio de toda la ciudadanía. Estos operativos reflejan nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas, la convivencia y el orden en nuestros barrios. Seguiremos trabajando de manera articulada con las entidades competentes para atender las problemáticas que afectan a las comunidades, promover el uso adecuado de las zonas comunes y garantizar que en nuestros espacios sean entornos, más organizados, seguros y accesibles para todos”.

La intervención coordinada entre las distintas entidades tuvo como resultado la aplicación directa de medidas de tránsito, controles a las condiciones de funcionamiento y monitoreo de las actividades económicas en el sector. Así, la recuperación de estos espacios en el barrio Castilla busca generar un impacto positivo, facilitando la movilidad, promoviendo la seguridad y fortaleciendo la convivencia entre los habitantes de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el espacio público?

El operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) es una acción coordinada por las autoridades locales y distritales, como la Alcaldía Local de Kennedy y DADEP, para revisar y supervisar el uso del espacio público. Este tipo de operativos permite detectar infracciones, sancionar comportamientos contrarios a la normatividad, recuperar zonas ocupadas irregularmente y garantizar que las áreas comunes estén disponibles para la comunidad en condiciones seguras y ordenadas.

¿Cómo beneficia la recuperación de espacio público en el barrio Castilla a la ciudadanía?

La recuperación de espacio público en el barrio Castilla ofrece beneficios directos a la ciudadanía al mejorar la movilidad, incrementar la seguridad y favorecer la convivencia. Al restablecer el uso adecuado de las áreas comunes, las y los habitantes pueden disfrutar de espacios accesibles, prevenir conflictos y contribuir a un entorno más organizado y seguro, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía Local de Kennedy.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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