Por: Portal Bogotá

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El clima en Bogotá para el sábado 24 de octubre de 2026 presenta condiciones de tiempo variables que es importante tener en cuenta, según información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Durante la madrugada, se esperan condiciones de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad, aunque existe la probabilidad de lloviznas dispersas especialmente en las zonas del sur. La temperatura mínima estimada rondará los 10 °C, lo que hace recomendable tomar precauciones frente al frío en las primeras horas del día.

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En horas de la mañana, se prevé que el clima continúe principalmente seco, aunque el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado. No obstante, el IDIGER no descarta la presencia de lloviznas aisladas en sectores del occidente y el sur de Bogotá. Es decir, aunque no predominen las precipitaciones, es conveniente estar preparados ante cambios súbitos y eventualidades meteorológicas.

Para consultar el pronóstico de lluvias actualizado en Bogotá, los ciudadanos pueden acceder a herramientas digitales que permiten hacerlo de manera sencilla desde el celular, una tableta o el computador. Según las recomendaciones oficiales, debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, ubicar la sección de “Otros mapas” y elegir la opción “Lluvias”. Allí puede digitar la dirección específica de su interés y visualizar en tiempo real las condiciones del clima y si está lloviendo en ese lugar.

El fenómeno de El Niño 2026 ha sido particularmente relevante para entender los cambios recientes en el clima de la capital. De acuerdo con el IDIGER, este evento de variabilidad climática altera los patrones atmosféricos globales al calentar de manera anómala las aguas del océano Pacífico tropical. Para regiones como Bogotá, su efecto principal es la disminución de lluvias y el aumento de las temperaturas. Sin embargo, aclara la entidad, esto no significa que se suspenda por completo la temporada de lluvias, que sigue su curso tradicional durante octubre y parte de noviembre y puede causar lloviznas, vientos fuertes o granizadas, incluso con El Niño presente.

Para información en tiempo real sobre lluvias, temperaturas y el estado general del clima, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) pone a disposición de los usuarios registros actualizados, útiles para organizar sus desplazamientos en el Distrito Capital y minimizar riesgos ante las condiciones cambiantes del clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se consulta el pronóstico de lluvias en Bogotá desde el celular?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá, debe ingresar a mapas.bogota.gov.co desde su dispositivo móvil o computador, seleccionar el ícono de mapas, buscar la sección “Otros mapas” y elegir “Lluvias”. Luego, digite la dirección de interés y el sistema le mostrará el estado del clima en ese sector.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 es un evento natural de variabilidad climática que eleva la temperatura de las aguas del océano Pacífico tropical y modifica los patrones atmosféricos globales, reduciendo las lluvias y aumentando las temperaturas en localidad como Bogotá, aunque no elimina por completo las temporadas de lluvias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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