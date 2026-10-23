Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) reafirma su compromiso con la juventud y la transformación social al participar en la trigésima tercera edición de Expo Estudiante Nacional. Este evento representa un puente fundamental entre los estudiantes de educación media, sus familias y las instituciones de educación superior, así como con las distintas entidades que brindan programas, servicios y recursos destinados a la formación académica y profesional en el nivel terciario. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá en su portal oficial, esta feria constituye una oportunidad clave para que los jóvenes conozcan directamente las alternativas de estudio, trabajo o emprendimiento a su alcance tras culminar el colegio.

Sigue a PULZO en Discover

En esta edición, la SED tiene como eje central la socialización de su estrategia denominada ‘Gradúate’. Esta iniciativa busca enfrentar uno de los principales retos educativos de la capital: prevenir la deserción escolar y promover tanto la permanencia como la graduación de los estudiantes. “Graduarse de 11° es el punto de partida y no la meta. Terminar el colegio abre las puertas para estudiar, trabajar o emprender, y permite que cada joven pueda decidir sobre su proyecto de vida”, resalta el mensaje institucional compartido por los organizadores, citado por el portal Bogotá.gov.co. Así, la propuesta pone el foco no solo en la culminación de esta etapa educativa, sino en el diseño del futuro de los estudiantes.

El recorrido dentro de la feria se estructura en tres experiencias vivenciales para los asistentes. Al ingresar, los jóvenes se enfrentan a un muro informativo para reflexionar sobre sus habilidades, el valor de la educación media y cómo motivar a otros a graduarse, permitiéndoles ser protagonistas del diálogo educativo. Luego, en el Simulador de Misiones, trabajan en equipo y rotan por estaciones donde construyen, crean e indagan, enfrentando retos breves que los ayudan a descubrir y ejercitar sus capacidades. Finalmente, participan en la Constelación de Referentes, donde eligen a una persona que admiran, describen las cualidades que desean cultivar y las presentan ante el grupo, sumando simbolismos en un mural colectivo.

Estas actividades están diseñadas para fortalecer el autoconocimiento y habilidades socioemocionales, digitales y ocupacionales, así como competencias relevantes para el siglo XXI. Todo el proceso apunta a que cada joven pueda proyectar su futuro con mayores herramientas, recursos y confianza. Además, la oferta en el evento incluye información de acceso a la educación superior, oportunidades de financiación y becas. Desde la SED, la invitación está abierta para colegios, estudiantes, familias y cuidadores a involucrarse en esta experiencia transformadora, de acuerdo con Bogotá.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia ‘Gradúate’ de la Secretaría de Educación del Distrito?

La estrategia ‘Gradúate’ es una propuesta de la Secretaría de Educación del Distrito que busca prevenir la deserción y fomentar la permanencia y graduación de los estudiantes de educación media en Bogotá. Esta estrategia promueve que culminar el colegio sea solo el principio de una etapa, motivando a los jóvenes a definir y construir su proyecto de vida a través de experiencias de autoconocimiento, valoración de habilidades y ejemplos inspiradores.

¿Qué actividades se desarrollan en Expo Estudiante Nacional para estudiantes de educación media?

Durante Expo Estudiante Nacional, los estudiantes participan en varios espacios, como el muro informativo para reflexionar sobre la importancia de la educación media, el Simulador de Misiones donde ponen en práctica diferentes habilidades y la Constelación de Referentes, que inspira a los jóvenes a identificar y cultivar cualidades admiradas en otras personas. Estas actividades buscan motivar y orientar a los participantes para que visualicen con mayor claridad su futuro académico y profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z