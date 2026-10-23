Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del 23 al 29 de octubre de 2026, Bogotá se convierte en epicentro cultural gracias a una variada y nutrida agenda que, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), promete experiencias para todos los gustos y edades. La oferta abarca desde festivales musicales y espectáculos escénicos hasta cine, literatura, espacios participativos y reconocimientos a artistas de amplia trayectoria, en una convocatoria abierta que permite disfrutar de eventos tanto gratuitos como pagos.

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Entre los eventos destacados está la transmisión de Hip Hop al Parque 2026, uno de los encuentros más representativos de la cultura urbana bogotana, que podrá verse a través de Canal Capital. Este festival vuelve a poner en evidencia cómo el barrio y el espacio público se consolidan como territorios creativos y políticos bajo el lema “Desde la esquina se escribe la historia”. Paralelamente, el Festival Reverso Bogotá invita a sumergirse en la poesía a través de conciertos, karaoke, baile y experiencias con la palabra, vinculando a las bibliotecas públicas de BibloRed y diversos escenarios de la ciudad.

La agenda incluye actividades de memoria y participación, como “Memorias y voces de ciudad” en el Museo de Bogotá, que busca reflexionar sobre los relatos y vínculos que construyen la identidad capitalina. La infancia tiene un lugar especial con la celebración del Día de los Niños y las Niñas en la Ciclovía, coordinada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ofreciendo disfraces y diversión para toda la familia.

La música sinfónica estará presente en la Catedral Primada con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, y con conciertos dedicados a compositores como Lili Boulanger, Frédéric Chopin y Carl Nielsen, bajo la dirección de Scott Terrell y con la participación del pianista Sergei Sichkov en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Además, propuestas como Mambo Filarmónico en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), festivales de cine inclusivo como We Cam Fest en Maloka, y espectáculos teatrales y de marionetas completan esta amplia oferta.

La programación suma espacios de promoción literaria, apoyo al bienestar mental, experiencias sensoriales como “Cine y experiencia: Mi Bestia y Biodanza”, homenajes a músicos veteranos y jornadas de ciencia participativa, en escenarios de distintas localidades. De acuerdo con la SDCRD y las instituciones aliadas, la variedad y diversidad de sus propuestas consolida la semana como un verdadero festival ciudadano, abierto a la participación y el disfrute colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales eventos culturales en Bogotá del 23 al 29 de octubre de 2026?

Durante esta semana, según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Bogotá presenta eventos destacados como la transmisión de Hip Hop al Parque, el Festival Reverso en bibliotecas de BibloRed, actividades participativas en el Museo de Bogotá, conciertos de la Orquesta Filarmónica en la Catedral Primada y el Auditorio León de Greiff, actuaciones de marionetas y teatro, cine foro sobre astronomía en Maloka, jornadas para la niñez en la Ciclovía y festivales de cine inclusivo. Todas las actividades cuentan con opciones gratuitas y están orientadas a públicos diversos.

¿Qué significa la accesibilidad en el Festival de Cine We Cam Fest de Bogotá?

Según información oficial, el Festival de Cine We Cam Fest en Maloka ofrece sesiones accesibles al integrar herramientas como subtítulos descriptivos, Lengua de Señas Colombiana (LSC) y audiodescripción. Esto significa que las proyecciones están adaptadas para personas con diferentes necesidades de comunicación y percepción, permitiendo una experiencia cinematográfica inclusiva para todos los asistentes, incluidos aquellos con discapacidad auditiva o visual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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