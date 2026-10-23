Por: Portal Bogotá

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El bienestar de los más jóvenes es una prioridad en las acciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá, en especial durante épocas de celebraciones como Halloween y el fin de año, cuando aumentan las actividades fuera del hogar. Con el propósito de fomentar prácticas de cuidado y corresponsabilidad para proteger a niñas, niños y jóvenes, la SED ha invitado a familias y comunidades educativas a participar hoy, 23 de octubre del 2026, en el webinar titulado "Dialoguemos para estar presente: Familias y escuela", como informó la misma entidad en su sitio oficial y en redes sociales.

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El encuentro, programado para las 5:00 p. m., será moderado por Adriana Sánchez Sierra y contará con la participación de Camilo Moreno, profesional de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la SED, así como Johana Rodríguez, representante de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). Ambos expertos ofrecerán su enfoque sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y jóvenes en los entornos escolares, las localidades y durante los desplazamientos diarios entre casa y colegio.

Según la SED, el propósito central de este espacio virtual es fortalecer la protección de la infancia y juventud mediante la colaboración entre familias, escuelas y comunidad, a partir del reconocimiento conjunto de prácticas de cuidado efectivas. Para ello, el webinar está dirigido no solo a rectores, coordinadores, orientadores y docentes, sino también a madres, padres, cuidadores y cualquier miembro de la comunidad educativa interesado en contribuir activamente al acompañamiento de las trayectorias educativas.

Como parte de sus esfuerzos, la SED ha desarrollado iniciativas como el programa ‘Escuelas con Emociones’ y la estrategia ‘Fortalecimiento Familiar’, con las cuales han abierto espacios presenciales y virtuales que apuntan a reforzar los lazos entre la familia y la escuela. Estas herramientas están orientadas a traducir el aprendizaje en acciones practicables de corresponsabilidad educativa, contribuyendo así al fortalecimiento de entornos protectores para niñas, niños y jóvenes en todos sus cursos de vida.

La SED ha reiterado el llamado a sumarse a estos diálogos y a mantener una articulación constante, pues considera que el cuidado integral de la infancia y juventud necesita del compromiso diario de toda la comunidad educativa. Esta tarea, sostiene la entidad, se construye entre todas y todos, especialmente en momentos en los que el riesgo aumenta debido a la intensidad de las actividades sociales y escolares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del webinar ‘Dialoguemos para estar presente: Familias y escuela’ de la Secretaría de Educación del Distrito?

El objetivo principal del webinar es promover acciones de cuidado colectivo y corresponsabilidad para proteger a niñas, niños y jóvenes, especialmente durante celebraciones como Halloween y fin de año, cuando aumentan los riesgos en sus entornos. Busca fortalecer la articulación entre familias, escuela y comunidad educativa a través del diálogo y la reflexión conjunta, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Qué significa corresponsabilidad educativa según la Secretaría de Educación del Distrito?

Corresponsabilidad educativa, según lo expuesto por la SED, se refiere al compromiso compartido entre la familia, la escuela y la comunidad para proteger y acompañar activamente a niñas, niños y jóvenes en sus trayectorias educativas y vitales, garantizando entornos seguros durante las actividades cotidianas y celebraciones especiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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