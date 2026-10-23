Por: El Espectador

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Un grave incidente se registró en la tarde del 23 de octubre en el municipio de Guapi, ubicado en el departamento de Cauca, luego de que la unidad EOFP 42-3 de las Fuerzas Armadas fuera blanco de un ataque con drones cargados de explosivos. Según reportes confirmados por El Espectador, el hecho se presentó sobre el río Guapi, específicamente en el sector conocido como Bocas de Penitente. La acción violenta dejó, hasta el momento, un saldo mortal: el uniformado Edwin Vargas Londoño perdió la vida, mientras que otros cuatro militares sufrieron lesiones durante el ataque.

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Las primeras informaciones recogidas por fuentes de las Fuerzas Militares, citadas por El Espectador, identifican a los militares heridos como Yesi Ángulo Ángulo, Juan Nicolás Hernández Cruz, Camilo Sebastián Fuertes Chalama y Yeider David Ruiz Lozano. Tras el ataque, las autoridades procedieron a trasladar a los lesionados hacia el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 42, lugar en el que aguardan por su pronta evacuación y atención médica especializada.

Hasta el momento, según el reporte oficial, no se ha confirmado quiénes serían los responsables de planear y ejecutar este ataque a través del uso de drones artillados con explosivos, una modalidad que incrementa el nivel de amenazas en la región y pone en evidencia los desafíos de seguridad en zonas del suroccidente colombiano como Guapi. El suceso, que sigue en desarrollo, subraya la vulnerabilidad a la que están expuestas las Fuerzas Armadas en territorio caucano y el impacto que hechos violentos de este tipo tienen tanto en el personal militar como en la estabilidad de las comunidades cercanas.

La utilización de drones con cargas explosivas representa una escalada en las acciones violentas contra unidades oficiales y plantea interrogantes sobre las capacidades tecnológicas y las estrategias de seguridad que se requieren para enfrentar este tipo de hechos en áreas como el Cauca. Por ahora, la comunidad permanece a la expectativa de nuevos reportes de las autoridades sobre el estado de salud de los uniformados afectados y sobre avances en la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el ataque con drones a las Fuerzas Armadas en Guapi, Cauca, el 23 de octubre?

De acuerdo con El Espectador, la unidad EOFP 42-3 fue atacada con drones equipados con explosivos en el sector Bocas de Penitente, en el río Guapi. En el suceso murió Edwin Vargas Londoño y otros cuatro uniformados resultaron heridos. Las autoridades aún no han identificado a los responsables.

¿Quiénes fueron los militares afectados en el ataque con explosivos en Guapi según fuentes oficiales?

Según datos de El Espectador y fuentes de las Fuerzas Militares, los heridos son Yesi Ángulo Ángulo, Juan Nicolás Hernández Cruz, Camilo Sebastián Fuertes Chalama y Yeider David Ruiz Lozano, quienes permanecen en el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 42 a la espera de atención médica y evacuación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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