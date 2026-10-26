Por: El Espectador

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El futuro de la reforma pensional en Colombia afronta un momento crucial en la Cámara de Representantes, con un debate agendado que evaluará el destino de parte de su articulado. Esta instancia legislativa debe analizar nueve artículos después de la revisión de constitucionalidad llevada a cabo por la Corte Constitucional, que ratificó la mayoría del contenido, pero devolvió una fracción para ajustes específicos, según informó El Espectador. Este proceso se realiza bajo un cronograma apretado, pues el plazo máximo para culminar la discusión está fijado para el 29 de octubre. Sin embargo, la Cámara solicitó una prórroga adicional de 30 días, argumentando que primero se necesita tramitar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2027. La Mesa Directiva de la Cámara justificó la petición ante la Corte Constitucional diciendo que coincidieron "dos deberes constitucionales cuyo adecuado desarrollo exige deliberaciones colegiadas y decisiones formalmente verificables".

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De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, son los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 los que regresan al Capitolio para ser discutidos. Además, permanece pendiente la creación de un artículo adicional que quedó sin resolverse desde la administración del entonces presidente Gustavo Petro. Víctor Salcedo, representante del Partido de La U, señaló que la decisión de la Corte de restringir el análisis solo a una parte del articulado "limitó [su] actuar legislativo", pues impidió revisar los artículos ya aprobados y solo permitió discutir 10 proposiciones originales.

En este contexto, el debate se da en medio de diversas posiciones políticas y propuestas de alternativas. El Centro Democrático, partido liderado por el senador Andrés Forero, impulsa una contrarreforma pensional. Desde el lado del Ejecutivo, se prevé la participación de figuras clave como Beatriz Eugenia Vélez Véngoechea, directora de Colpensiones, y los ministros de Trabajo, Hacienda y del Interior, aunque la intervención de Alejandro Ordóñez, nuevo jefe de la cartera del Interior, dependerá de su posesión. Por otro lado, Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, ha instado al Legislativo a evitar nuevas dilaciones en la toma de decisiones, afirmando que el documento tuvo "el consenso de todos los actores del sector".

El trasfondo del debate también involucra cuestionamientos sobre los apoyos legislativos con los que el gobierno Petro sacó adelante el texto. Daniel Briceño, congresista del Centro Democrático, acusa que la reforma fue "comprada en el Congreso con la plata de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD)" y que su implementación podría dejar "sin ahorro a millones".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artículos de la reforma pensional que volverán a debate en la Cámara?

Según información de El Espectador, la Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 para su discusión. Además, queda pendiente la posible inclusión de un nuevo artículo que no avanzó en el trámite anterior.

¿Por qué se solicitó una prórroga para debatir la reforma pensional en la Cámara?

La Mesa Directiva de la Cámara argumentó ante la Corte Constitucional que era necesario primero tramitar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2027, debido a que el cronograma legislativo obligaba a cumplir ambos deberes constitucionales de forma colegiada y verificable, lo que llevó a solicitar una prórroga adicional de 30 días.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.