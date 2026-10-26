Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El homicidio del subintendente Harold Fernando Loaiza Sánchez es materia de investigación por parte de las autoridades en Córdoba. El uniformado, de 39 años, fue atacado con arma de fuego el sábado 24 de octubre, cuando se movilizaba con su familia por el municipio de San Antero, en el norte del departamento. Según el reporte preliminar entregado por la Policía Nacional, el hecho ocurrió hacia las 4:00 de la tarde en el barrio Mirian Pardo, específicamente en el sector conocido como El Empedrado.

Sigue a PULZO en Discover

El uniformado se encontraba de vacaciones y viajaba junto con su esposa y su hija desde San Antero hacia Coveñas, cuando se habría presentado un intento de hurto que terminó en un ataque armado. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, antes de llegar al corregimiento El Porvenir, la familia ingresó a un restaurante. En ese lugar, al parecer, un hombre armado intentó despojar al subintendente de sus pertenencias. Durante el episodio, Loaiza Sánchez recibió varios impactos de bala.

(Lea también: [Video] El abrazo de De la Espriella con la mamá de la patrullera de 20 años asesinada en una balacera)

Aunque fue trasladado a un centro asistencial, el uniformado falleció en la ESE CAMU Iris López Durán, donde recibió atención médica. Por ahora, las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque son objeto de verificación por parte de los investigadores.

Lee También

¿Qué se sabe del homicidio del subintendente en San Antero?

Harold Fernando Loaiza Sánchez tenía 17 años de servicio en la Policía Nacional y estaba adscrito al Departamento de Policía Guajira. Al momento de los hechos no se encontraba cumpliendo funciones operativas, pues disfrutaba de su periodo de vacaciones junto con su familia.

La información divulgada por la institución señala que el ataque ocurrió durante el recorrido que realizaban entre San Antero y Coveñas. El presunto intento de robo habría tenido lugar en el restaurante al que ingresaron antes de llegar al corregimiento El Porvenir. Tras conocerse la muerte del subintendente, la Policía Nacional informó que dispuso de un equipo de investigación judicial e inteligencia para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La institución también hizo un llamado a los habitantes de San Antero y a las personas que puedan tener información relevante para que la suministren a las autoridades. Los datos que permitan reconstruir los hechos o identificar al presunto agresor pueden contribuir al desarrollo de las diligencias judiciales.

(Lea también: Buscaban a 2 niños desaparecidos: su madre fue hallada enterrada en el patio de su casa)

¿Quién era Harold Fernando Loaiza Sánchez?

El subintendente Harold Fernando Loaiza Sánchez tenía 39 años y acumulaba 17 años de servicio en la Policía Nacional. Su labor estaba vinculada al Departamento de Policía Guajira, aunque se encontraba de vacaciones cuando ocurrió el ataque en Córdoba.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Policía Nacional, que expresó sus condolencias a la esposa, la hija, la madre y los demás familiares del uniformado. Mientras avanzan las investigaciones, la Policía mantiene el llamado a la ciudadanía para que aporte información que ayude a esclarecer lo sucedido en el sector El Empedrado, en San Antero.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)