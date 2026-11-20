Durante años, las autoridades colombianas creyeron que el mar Pacífico y los tiburones habían acabado con la vida de Daniel Camargo Barbosa, uno de los criminales más peligrosos recluido en la temida isla prisión de Gorgona. Sin embargo, el hombre nunca murió: logró burlar la seguridad del considerado ‘Alcatraz colombiano’, cruzó la frontera sin dejar rastro y protagonizó una de las rachas criminales más oscuras en la historia de Ecuador.

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Esta es la historia que muchos no saben sobre una de las cárceles más crueles de Colombia:

Todo comenzó en 1984, el mismo año en que el Gobierno nacional ordenó el cierre de la cárcel de Gorgona. Tras pasar siete años en la isla pagando una condena de 25 años por el asesinato de una menor en Barranquilla, Camargo desapareció sin que nadie lo viera salir. Aunque la prensa y los guardias asumieron de inmediato que el océano se lo había tragado, la falta de una alerta internacional y de una búsqueda oficial le permitió caminar libremente hacia el sur y cruzar hacia territorio ecuatoriano.

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Una fachada perfecta al otro lado de la frontera

A finales de 1984, el supuesto fallecido ya se había instalado en Guayaquil. Sin documentos ni dinero, dormía en las calles y sobrevivía como un humilde vendedor ambulante de esferos. Esa apariencia de hombre mayor, pobre e inofensivo se convirtió en su mayor ventaja para no levantar sospechas entre los habitantes ni la Policía.

Bajo ese perfil, abordaba a niñas y mujeres jóvenes fingiendo ser un forastero perdido que necesitaba entregar un dinero a un pastor evangélico en una iglesia de las afueras. Con ese engaño lograba que lo acompañaran hacia sectores despoblados, desatando durante más de un año una ola de desapariciones que desconcertó a los investigadores forenses de la época.

Una requisa en Quito destapó el expediente

El rastro de impunidad terminó en 1986 en el norte de Quito, cuando una patrulla policial lo interceptó en la avenida de los Granados y halló ropa manchada de sangre dentro de la maleta que cargaba. Minutos después, el valiente testimonio de una joven sobreviviente que logró escapar de sus engaños confirmó que estaban frente al mismo hombre, destapando su verdadera identidad ante las autoridades.

Pero su captura fue apenas el inicio de un escándalo mayor, marcado por una confesión estremecedora, una condena máxima que indignó a todo un país y un desenlace inesperado dentro de una cárcel ecuatoriana.

¿Cómo logró salir de Gorgona sin dejar rastro? ¿Cuántos años de prisión recibió realmente y qué ocurrió con él tras las rejas? Conozca la reconstrucción completa, las versiones de su fuga y los fallos del sistema que marcaron este caso viendo el video completo que acompaña esta nota.

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