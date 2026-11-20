Un caso de traición que estremece a Santander quedó al descubierto tras más de diez meses de investigación. Las autoridades confirmaron la captura de tres personas que estarían detrás del asesinato de Cynthia Valeria Espitia Argüello, una adolescente de 16 años que fue víctima de un ataque armado el pasado 20 de enero de 2026 en el barrio San Miguel, de Bucaramanga. Ella era pareja de alias ‘Julito’, quien fue capturado hace unas semanas y fue catalogado como uno de los sicarios más buscados del país.

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Lo que más indignación ha causado en la capital santandereana es que el crimen habría sido facilitado por alguien de su círculo cercano. Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, una amiga de la menor jugó un papel clave para ubicarla y permitir que los agresores cometieran el homicidio.

De acuerdo con los investigadores, la joven señalada de tenderle la trampa es Shirley Nayibe Castañeda Castillo. Esta mujer habría aprovechado su cercanía con Cynthia Valeria para llevarla hasta ese sector de la ciudad y mantenerla allí mientras llegaban los hombres que ejecutarían el ataque.

Para dar con el paradero de los sospechosos, la Fiscalía y la Policía Nacional analizaron varias líneas telefónicas. Los estudios forenses permitieron establecer que los tres investigados coincidían en el lugar de los hechos durante el momento exacto en que fue cometido el homicidio.

“A estas evidencias se sumaron los registros de cámaras de seguridad y otras labores de investigación judicial”, indicó el ente acusador sobre los avances del proceso.

Con ese material probatorio, las autoridades adelantaron las capturas de los tres señalados en Bucaramanga y su área metropolitana. Uno de los detenidos es alias ‘Carpintero’, quien cayó durante el reciente megaoperativo contra estructuras delincuenciales y redes de microtráfico que operaban en la ciudad.

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