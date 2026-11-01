Un operativo de control en Bucaramanga durante la noche del 31 de octubre terminó en un episodio que desató comentarios en redes sociales. Una mujer que conducía una camioneta Toyota intentó escapar de un retén policial, chocó contra dos vehículos y arrolló los elementos que delimitaban el puesto de control antes de ser alcanzada por los uniformados.

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El procedimiento hacía parte de los operativos desplegados en la ciudad para controlar las caravanas de motocicletas y prevenir que conductores en estado de embriaguez circularan por las vías durante las celebraciones de Halloween.

En el video que comenzó a circular se observa cómo la conductora no atiende el requerimiento de las autoridades y continúa su marcha. En su intento por evadir el retén, golpea dos automóviles y pasa por encima de los maletines utilizados para cerrar el paso.

Aunque logró avanzar unos metros, varios policías la alcanzaron. La mujer descendió de la camioneta sin hacer declaraciones y una uniformada procedió a detenerla para practicarle una requisa.

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Esta mujer fue capturada tras arrollar a varios policías mientras intentaba evadir el Plan Avispa. La conductora, que se encontraba en aparente estado de embriaguez, embistió además a otros vehículos. ¡La autoridad se respeta y la vida se protege! https://t.co/ADiGtqe2p2 — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 1, 2026

Encontraron bebidas alcohólicas en la camioneta

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, según la información compartida sobre el procedimiento, indicó que dentro del vehículo encontraron una botella de aguardiente y latas y botellas de cerveza. Estos elementos levantaron sospechas sobre un posible estado de embriaguez de la conductora, aunque esa condición tendría que establecerse mediante los procedimientos correspondientes.

El video también provocó críticas por la manera en que reaccionaron los policías. Algunos usuarios cuestionaron que los uniformados se limitaran a ponerse delante de la camioneta mientras la mujer intentaba avanzar, pese al riesgo de que fueran atropellados.

En redes sociales, varias personas compararon la escena con procedimientos policiales de otros países, donde, según esos comentarios, los agentes pueden disparar contra las llantas para detener vehículos que intentan escapar.

Estos son otros videos de lo que pasó en Bucaramanga durante la noche del 31 de octubre:

La autoridad se ejerce cuando la irresponsabilidad sale. Hoy vamos hasta la madrugada para garantizar la seguridad y la tranquilidad de Bucaramanga. Estamos defendiendo a nuestra ciudad. https://t.co/fMScFxZmkP — Cristian Portilla (@Cportilla40) November 1, 2026

Irresponsabilidad en caravanas de Halloween en Bucaramanga: un niño de 7 años y una mujer, al parecer su madre, cayeron de una motocicleta durante un operativo policial. El hombre que conducía habría huido y los dejó en el lugar #VocesySonidos https://t.co/9avNILtS4t — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 1, 2026

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