La caída de material rocoso en el sector de La Yolomba, en Dagua, obligó a modificar el recorrido del Giro de Rigo 2026 y cambió los planes de cientos de ciclistas que participaban en la jornada de este domingo. Por razones de seguridad, quienes habían tomado la ruta larga tuvieron que regresar y continuar por el trayecto corto, conocido como Reto Caña.

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#Atención La caída de material rocoso en el sector La Yolomba en Dagua, obligó a modificar el recorrido del Giro de Rigo. Ciclistas que participaban en el Reto Salsa, de 180 km, tuvieron que regresar y continuar por la ruta del Reto Caña, de 68 km, como medida de seguridad. pic.twitter.com/UsHYjhxBDl — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 1, 2026

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La competencia recreativa, organizada por el exciclista Rigoberto Urán, comenzó a las 6:00 de la mañana desde la Plazoleta Jairo Varela, en el centro de Cali. En esta edición se inscribieron más de 10.000 participantes de 35 países, entre ellos cerca de 2.500 extranjeros, lo que representa la cifra más alta de asistentes desde que el evento nació en 2018.

(Vea también: Giro de Rigo 2026 impulsará la reconstrucción y el desarrollo económico en el Valle del Cauca tras la emergencia)

El cambio afectó a los ciclistas que se habían inscrito en el Reto Salsa, una ruta de 180 kilómetros y 3.200 metros de ascenso acumulado. Según informó Caracol Radio Cali, los participantes tuvieron que devolverse debido al desprendimiento de rocas en La Yolomba y seguir por el recorrido del Reto Caña, de 68 kilómetros y 1.700 metros de ascenso.

El trazado original del Reto Salsa contemplaba salir de Cali y pasar por el Kilómetro 18, Dagua, Loboguerrero, Calima-El Darién, Mediacanoa, Yotoco, Vijes y Yumbo, además de bordear el Lago Calima. Por su parte, el Reto Caña incluye el paso por el Kilómetro 18, Bitaco, La Cumbre y Santa Inés, antes de llegar al municipio de Yumbo.

Ambas modalidades tienen como punto de llegada el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo. La organización tomó la decisión de modificar el recorrido largo como medida preventiva, mientras que las imágenes difundidas desde el sector de La Yolomba muestran la presencia de material desprendido sobre la ladera junto a la carretera.

¡ATENCIÓN! 🚧 Derrumbe por caída de piedras en la vía Cali–Buenaventura (PR 69, tramo Dagua-Loboguerrero) obligó a detener la marcha de los ciclistas en el #GirodeRigo 2026. Autoridades e @InviasOficial atienden la emergencia en la zona. 🚴‍♂️ pic.twitter.com/gxiyAzJ0LT — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) November 1, 2026

Entre los invitados de esta edición del Giro de Rigo están el eslovaco Peter Sagan y el colombiano Egan Bernal. Urán había calificado el Reto Salsa como la ruta más exigente que ha diseñado para el evento y estimó que un ciclista ganador podría completarla en cuatro horas y media, mientras que los aficionados tardarían alrededor de seis horas.

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