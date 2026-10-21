Por: Noticiero 90 minutos

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Kevin Castillo, del equipo Orgullo Paisa, se llevó todos los reflectores durante la quinta jornada del Clásico RCN Sistecrédito 2026, al conseguir una victoria contundente en la ciudad de Cali que, además de permitirle celebrar el triunfo de etapa, lo catapultó al liderato de la clasificación general. Según el balance publicado por Noticiero 90 Minutos, Castillo, quien ya se había coronado campeón de este evento en 2024, cerró la jornada con un triple logro: la victoria parcial, el maillot amarillo de líder y la consolidación en la cima de la clasificación por puntos. Todo esto en una de las carreras más emblemáticas del ciclismo colombiano.

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El recorrido de la etapa contó con un desafiante trayecto de 171,7 kilómetros, partiendo desde Caicedonia. A tan solo 15 kilómetros de iniciar la competencia, los ciclistas enfrentaron el Alto de los Quesos, un puerto de primera categoría que sirvió para poner a prueba a los favoritos e impulsó varios intentos de fuga. El pelotón, sin embargo, se mostró sólido a su paso por municipios como Tuluá y Palmira, controlando cada embate y evitando que las diferencias se ampliaran.

La etapa se definió finalmente en un sprint reducido frente a la Alcaldía de Cali, sobre un segmento de carretera levemente ascendente. Castillo supo encontrar su momento en el último kilómetro, cuando lanzó un ataque meticuloso que le permitió cruzar la línea de meta en primer lugar, superando a Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) y a Jhonatan Restrepo, su compañero de equipo.

Gracias a las bonificaciones logradas en la meta, el ciclista de Orgullo Paisa amplió su ventaja a 12 segundos sobre Andrés Camilo Ardila, del equipo NU Colombia, quien ocupa la segunda posición en la general. Más atrás, la clasificación tras la etapa cinco quedó definida así: Castillo primero con un tiempo total de 17 horas, 58 minutos y 6 segundos; Ardila lo sigue a 12 segundos, Javier Jamaica (también de NU Colombia) en tercera posición a 21 segundos, y le siguen Diego Camargo (Team Medellín), Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Sergio Luis Henao (NU Colombia).

Con la mira puesta en la sexta etapa, que contempla un difícil recorrido de alta montaña, tres metas volantes y llegada en Anserma, Caldas, a cubrirse en 225,2 kilómetros, los competidores saben que lo más exigente aún está por llegar. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la largada tendrá lugar en Palmira a las 9:15 a.m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Kevin Castillo y por qué su triunfo en el Clásico RCN 2026 es importante?

Kevin Castillo es un ciclista colombiano del equipo Orgullo Paisa que ya había ganado el Clásico RCN anteriormente y en la quinta etapa de 2026 fue protagonista al conseguir simultáneamente la victoria de etapa, ponerse el maillot amarillo y asegurarse el liderato en la clasificación por puntos, demostrando su relevancia y consistencia dentro de la competencia.

¿Cómo fue el recorrido y cuál fue la clave de la quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026?

La etapa partió desde Caicedonia y recorrió 171,7 kilómetros, enfrentando al inicio el duro puerto del Alto de los Quesos. Aunque hubo múltiples intentos de fuga, el pelotón mantuvo el control y la definición se dio en un sprint reducido tras un ataque decisivo de Castillo en los últimos metros, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.