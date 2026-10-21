Por: Noticiero 90 minutos

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La comunidad del barrio Kachipay, ubicado en el sur de Cali, atraviesa diversas dificultades asociadas a la movilidad y la seguridad en su entorno habitual. De acuerdo con testimonios recogidos por 90 Minutos, los vecinos identifican la intersección entre la carrera 109 y la calle 60 como un punto crítico tanto para el ingreso como para la salida del barrio. Esta situación se ve agravada por la restricción de uno de los giros, lo cual, según quienes residen allí, complica significativamente los desplazamientos diarios.

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Los habitantes enfatizan que, a causa de estas restricciones, quienes se dirigen hacia la avenida Ciudad de Cali o vienen de la zona de Bochalema se ven obligados a realizar cruces indebidos, especialmente frente a la cárcel de menores. Alexandra Paredes, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Kachipay, señala que, pese a que la empresa Rutas del Valle se había comprometido a solucionar esta problemática, no se ha evidenciado ninguna mejora sustancial.

Otra de las preocupaciones recurrentes para la comunidad se presenta a las 2:00 p. m., cuando los padres de familia llegan a recoger a sus hijos al colegio local. Según explicó la líder de la JAC, la práctica de estacionarse en contravía, especialmente en el costado de la iglesia, ha propiciado que una persona de manera improvisada regule el tránsito para dar paso, escenario que genera temor frente a potenciales accidentes o complicaciones en la circulación.

La comunidad también denuncia a la Constructora Bolívar por no habilitar una de las vías internas de la urbanización, abriendo solo uno de los accesos y brindando, a juicio de los vecinos, respuestas poco satisfactorias. Frente a esto, la empresa manifestó, por medio de declaraciones recogidas por 90 Minutos, que reconoce los retos existentes con la movilidad del sector. Añadió que la apertura y entrega oficial de las vías aún está pendiente y que, mientras tanto, se encuentran trabajando junto a las autoridades municipales para agilizar el proceso.

La Constructora Bolívar expuso que el trámite de entrega formal ante la Secretaría de Infraestructura de Cali sigue en curso, y que están atendiendo requerimientos adicionales presentados por el municipio. Informaron que han habido mesas de trabajo con entidades como Infraestructura, Planeación y Movilidad, buscando caminos alternativos para acelerar la habilitación. Mientras tanto, la Secretaría de Planeación ya emitió un concepto favorable para el recibo parcial de las vías, pero aún resta el visto bueno técnico por parte de la Secretaría de Movilidad. Por esta razón, la constructora indicó que no puede proceder unilateralmente con la habilitación y reiteró su voluntad de mantener el diálogo con la comunidad y las autoridades para resolver la situación en el marco de los requisitos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal causa de la congestión vial en el barrio Kachipay de Cali?

La principal causa de la congestión vial en Kachipay, según lo reportado por 90 Minutos y los testimonios de la Junta de Acción Comunal, radica en la restricción de un giro clave en la intersección de la carrera 109 con calle 60. Esto obliga a los residentes y visitantes a realizar maniobras indebidas y complejas que dificultan la entrada y salida del barrio, sobre todo en horarios pico.

¿Qué acciones ha tomado la Constructora Bolívar frente a las quejas de los habitantes de Kachipay por el colapso vial?

Constructora Bolívar informó, en declaraciones recogidas por 90 Minutos, que están gestionando la entrega oficial de las vías a las autoridades municipales. Han participado en mesas de trabajo con instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Planeación para buscar alternativas que permitan agilizar este proceso. La constructora aclaró que la habilitación depende del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, y reiteró que mantendrán el diálogo con la comunidad hasta lograr una solución conjunta.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.