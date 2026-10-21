Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Beneficiarios del programa Renta Joven en Cali comenzarán a recibir, desde el miércoles 21 de octubre hasta el 28 de octubre, el quinto ciclo de transferencias monetarias correspondiente al año 2026. Así lo indica información de Noticiero 90 Minutos, que detalla que los pagos, que pueden alcanzar hasta $600.000, dependerán del cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa. Estos recursos buscan brindar apoyo a jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad que cursan estudios técnicos, tecnológicos o profesionales en instituciones de educación superior públicas o en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Sigue a PULZO en Discover

Según lo especificado, los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia en el programa, suma a la cual pueden agregar un incentivo adicional de $200.000 en caso de haber alcanzado un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre de 2026. Por su parte, los aprendices SENA recibirán la transferencia correspondiente al componente de permanencia, la cual abarca los meses de junio y julio de este mismo año. Este enfoque busca premiar el esfuerzo académico de los jóvenes y fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

Para acceder a estos recursos, los jóvenes deben poseer una cuenta de ahorros o una billetera electrónica activa, debidamente registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Si no disponen de un producto financiero reportado ante Prosperidad Social, tienen la opción de reclamar la transferencia mediante giro, acudiendo a los puntos habilitados de SuperGiros-Gane en la ciudad.

Desde la administración distrital, Lilia Astrith Bello Cruz, líder local de los programas del Departamento de Prosperidad Social, enfatizó la importancia de retirar los recursos dentro del periodo establecido, recordando que Cali cuenta con un alto número de beneficiarios. Además, se recuerda a los beneficiarios que, si tienen dudas o necesitan información adicional, pueden acudir a la Avenida Estación #5N-33, frente al Centro Comercial La Pasarela, o escribir al correo prog.jovenesaccion@cali.gov.co.

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta transferencia representa el quinto ciclo de pagos de Renta Joven y está condicionada al cumplimiento de los compromisos que establece el programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede cobrar el pago de Renta Joven en Cali?

Para obtener el pago correspondiente al quinto ciclo de Renta Joven en Cali, los beneficiarios con cuenta de ahorros o billetera electrónica registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán el dinero directamente. Si no existe un producto financiero reportado, los jóvenes pueden cobrar por giro en los puntos habilitados de SuperGiros-Gane, según lo confirmó Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir hasta $600.000 de Renta Joven en Cali?

Los requisitos para acceder hasta $600.000 en el ciclo actual de Renta Joven están relacionados con la permanencia en programas técnicos, tecnológicos o profesionales y con el rendimiento académico. Los estudiantes de educación superior recibirán $400.000 por permanencia y un adicional de $200.000 si lograron un promedio mínimo de 4,0 en el primer semestre de 2026. Para los aprendices SENA, la transferencia se entrega por permanencia en los meses de junio y julio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.