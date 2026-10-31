Un nuevo movimiento en las cárceles del país fue anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien confirmó el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá. La operación contó con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía.

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El mandatario comunicó la decisión este sábado 31 de octubre, en medio de las celebraciones de Halloween, y aprovechó para enviar un mensaje a las estructuras delincuenciales que siguen operando desde los establecimientos penitenciarios.

“He ordenado el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada entre nuestra gloriosa Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional”, expresó De la Espriella.

El jefe de Estado también lanzó una advertencia directa a los delincuentes y defendió los movimientos de internos como parte de su estrategia de seguridad. “A los criminales les digo con absoluta claridad: en la era del Tigre, la autoridad se respeta y las órdenes se cumplen”, manifestó.

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La preocupación del Gobierno está relacionada con las actividades criminales que, de acuerdo con las autoridades, continúan desde las cárceles. Cifras de la Dirección Gaula de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ubican entre el 45 % y el 55 % la proporción de extorsiones que tienen origen en establecimientos penitenciarios.

El anuncio también se produjo en medio de los recientes ataques contra funcionarios del Inpec. El viernes 30 de octubre fue asesinado Luis Francisco Ramírez, dragoneante de la cárcel Villahermosa de Cali.

Días antes, el presidente se había pronunciado por el homicidio del guardia Diego Acevedo, ocurrido en Girón cuando estaba fuera de servicio. “La sangre derramada por los violentos de nuestros soldados, policías y guardias no quedará en la impunidad”, había advertido el mandatario.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.