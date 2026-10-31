Por: El Espectador

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La minería de carbón en Cucunubá, Cundinamarca, volvió a quedar en el ojo del huracán luego de una grave emergencia presentada el 14 de agosto, cuando una explosión de gas metano atrapó a seis trabajadores en la vereda La Ramada. Solo uno de los mineros logró escapar por sus propios medios, mientras que las autoridades desplegaron intensos operativos de rescate en la zona. Este hecho volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrenta regularmente el sector minero de la región.

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La noticia más reciente que pone a prueba los controles sobre la minería en Cucunubá es el resultado de las inspecciones realizadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Según esta entidad ambiental, en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada operaban seis minas de carbón sin los permisos ambientales requeridos. Las evaluaciones documentaron daños significativos en los suelos, recursos hídricos y bosques nativos de la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá. Ante esto, la CAR ordenó la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con el desarrollo, extracción y mantenimiento en los socavones inspeccionados.

Estas inspecciones revelaron irregularidades graves: explotaciones funcionando sin licencias ambientales ni planes de manejo aprobados, actividad minera en zonas sin autorización y, en varios casos, operaciones dentro de áreas cubiertas por concesiones ajenas. La CAR también halló que en algunos puntos la remoción de suelo fértil y la acumulación de material estéril en potreros y laderas ponen al terreno en riesgo de erosión, deslizamiento y hundimiento. Además, se detectaron derrames de aceites, combustibles y lubricantes, sin control ni superficies adecuadas para contener fugas, situación que representa una amenaza directa para los cursos de agua cercanos, incluyendo quebradas ubicadas en Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna.

En cuanto a la seguridad en las minas, se descubrieron socavones en condiciones técnicas deficientes y minas abandonadas con serios riesgos de derrumbe. Según la CAR, la extracción furtiva de cuñas de roca y suelo debilita aún más la estabilidad del terreno y puede derivar en emergencias mayores.

De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Minería, entre 2022 y 2026 se contabilizaron 494 emergencias mineras en Colombia, de las cuales 363 se refirieron a minas de carbón, causando 419 muertes de un total nacional de 585 víctimas. En Cundinamarca, ese mismo lapso registró 88 accidentes y 116 fallecimientos. Por esto, la CAR abrió investigaciones y anunció la posibilidad de vincular a otros posibles responsables, aunque aclaró que la suspensión de las labores no implica el cierre definitivo de los socavones afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impactos ambientales causa la minería ilegal de carbón en Cucunubá?

La minería ilegal de carbón en Cucunubá genera importantes daños ambientales, como la remoción de capas fértiles de suelo, disposición inadecuada de material estéril, contaminación con aceites y combustibles, y manejo deficiente de aguas lluvias, que incrementan riesgos de erosión, deslizamientos y contaminación de quebradas y suelos, según reportó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

¿Cuántos accidentes y fallecidos ha dejado la minería de carbón en Cundinamarca recientemente?

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Minería citados en el informe, en Cundinamarca se han reportado 88 accidentes mineros con un saldo de 116 personas fallecidas, en el periodo comprendido entre los años 2022 y 2026, la mayoría en explotaciones de carbón.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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