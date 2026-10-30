Por: El Espectador

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El próximo puente festivo representa una de las jornadas de mayor movilidad del año en Bogotá, impulsada tanto por el festivo como por las celebraciones tradicionales de Halloween. Según proyecciones oficiales del Distrito, se estima que desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre saldrán 871.083 vehículos y entrarán 1.001.879 a la capital, lo que exige una coordinación especial de tránsito para garantizar la seguridad y la fluidez vehicular. Estos datos fueron provistos por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y reflejan la magnitud de los desplazamientos que suelen presentarse en estas fechas.

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El dispositivo de movilidad definido por el Distrito involucra la participación de más de 150 agentes civiles de tránsito, integrantes del Grupo Guía y policías viales, todos dispuestos en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Movilidad, dichas autoridades pueden activar durante el fin de semana medidas como reversibles o cambios en los semáforos, según las necesidades del momento.

Los corredores que suelen registrar mayor demanda para salir hacia municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y la región Caribe —como la Autopista Norte, Autopista Sur, calle 80, calle 13 y carrera Séptima— serán puntos clave durante el puente. Por tal motivo, se sugiere a quienes planean viajar revisar previamente el estado de las vías, verificar las condiciones técnico-mecánicas del vehículo y salir con suficiente anticipación. Es importante destacar el piloto de salida el sábado 31 de octubre por la carrera Séptima hacia el norte, habilitado desde las 7:30 a. m. hasta el mediodía para quienes se desplazan a municipios cercanos al norte de Bogotá.

Las restricciones se intensifican precisamente para motocicletas en el periodo de Halloween. Entre el jueves 29 de octubre y el martes 3 de noviembre, no pueden circular motocicletas con acompañante entre las 6:00 p. m. y 6:00 a. m. En paralelo, está vetada la circulación de motos en 19 corredores viales de la ciudad desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., por lo que se recomienda consultar previamente si el trayecto pasa por estos sectores.

El pico y placa regional será la medida central para el ingreso a Bogotá el lunes 2 de noviembre. Según la Secretaría de Movilidad, los vehículos con placas pares podrán ingresar entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., mientras que las impares lo harán entre las 4:00 y las 8:00 p. m., en corredores como la Autopista Norte y la calle 80. Anticipar el regreso resulta fundamental para evitar trancones y aglomeraciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones para motos durante el Halloween en Bogotá?

Las motocicletas con acompañante no pueden circular entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. desde el jueves 29 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Adicionalmente, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., está restringida la circulación de motocicletas en 19 corredores específicos de la ciudad, lo que demanda atención especial por parte de los conductores a las vías incluidas en la medida.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo?

El lunes 2 de noviembre, el ingreso de vehículos particulares a Bogotá se organiza por el último dígito de la placa: entre 12:00 m. y 4:00 p. m. ingresan las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo hacen las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Fuera de estos horarios no rige la restricción, según lo informado por la Secretaría de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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