Por: El Espectador

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Con la llegada de Halloween, quienes aún no han conseguido disfraz tienen la opción de visitar plazas de mercado en Bogotá, donde además de adquirir artículos propios de la temporada pueden encontrar un variado plan familiar. Según información divulgada por el Instituto para la Economía Social (IPES), cinco de estas plazas presentan una programación especial pensada tanto para niños como para adultos durante el fin de semana de Halloween. Las plazas de Quirigua, 7 de Agosto, Las Cruces, 20 de Julio y San Carlos organizan actividades gratuitas, venta de productos de temporada y espacios gastronómicos únicos.

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En la Plaza Distrital de Mercado Quirigua, ubicada en la calle 90 #91-51 en Engativá, se lleva a cabo por primera vez el festival ¡Todo Picante! Fiesta Mexicana en la Plaza. De acuerdo con IPES, más de diez establecimientos en este lugar ofrecen tacos, enchiladas, nachos, pan de muerto y dulces enchilados, así como frutas con chamoy y tajín. La plaza suma a su oferta gastronómica jornadas especialmente orientadas para los más pequeños el sábado 31 de octubre, mientras el domingo 1 de noviembre, desde las 2:00 p. m., los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, juegos y la presentación de mariachis. Todo esto en un rango horario entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. el fin de semana, ampliándose el domingo para dar paso a las actividades musicales.

Por otra parte, la Plaza de Mercado 7 de Agosto, en la calle 66 #23-30, se destaca por fomentar una costumbre muy particular de la temporada: la venta de calabazas especiales para decorar la noche de Halloween. Pedro Bohórquez, comerciante con alrededor de 35 años de experiencia en esta plaza, ha ofrecido por cerca de dos décadas calabazas importadas desde Boyacá, vendiendo cerca de 2.500 unidades cada Halloween. Los visitantes también reciben asesoría para cortar y decorar estos productos en casa.

Las actividades para los niños continuarán en la Plaza de Mercado Las Cruces, ubicada en la calle 1AF #4-60 en Santa Fe, con una jornada programada para el sábado 31 de octubre desde las 11:00 a. m. En la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, en San Cristóbal, se prepara un evento similar dirigido a los hijos de comerciantes, desarrollado con el apoyo de la Secretaría Distrital de Integración Social. San Carlos, situada en Tunjuelito, completa el grupo de plazas con programación especial para Halloween, de acuerdo con el IPES.

Para quienes llevarán niños disfrazados, la Secretaría de Salud enfatiza la revisión de los disfraces infantiles elaborados con materiales seguros, evitando accesorios cortopunzantes y máscaras que puedan limitar la visión. También recomienda el uso de maquillaje no tóxico, comprado únicamente en ópticas autorizadas, y realizar una prueba en la piel antes de aplicarlo completamente.

Las plazas de mercado, entonces, se convierten durante Halloween en un punto de encuentro para compras de último minuto, intercambio de tradiciones y actividades familiares que enriquecen la celebración más allá del disfraz.

¿Dónde celebrar Halloween con niños en Bogotá en plazas de mercado?

Las plazas de mercado de Quirigua, 7 de Agosto, Las Cruces, 20 de Julio y San Carlos, según el IPES, ofrecen actividades especiales durante el fin de semana de Halloween, con jornadas infantiles, productos de temporada y eventos gratuitos, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes deseen compartir en familia la celebración.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría de Salud sobre disfraces y maquillaje infantil?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, es fundamental elegir disfraces hechos con materiales seguros, evitando accesorios peligrosos y máscaras que bloqueen la visión. Se recomienda preferir maquillaje no tóxico, realizar primero una prueba en la piel y comprar lentes de contacto solo en ópticas autorizadas para reducir riesgos durante Halloween.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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