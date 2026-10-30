Por: El Espectador

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A medida que se acerca la fecha clave para las elecciones regionales de 2027 en Colombia, los funcionarios públicos que aspiran a cargos de elección popular deben cumplir con una exigencia legal fundamental. Este viernes 30 de octubre vence el plazo para que quienes ejercen jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar renuncien a sus cargos, con el fin de evitar inhabilidades al momento de postularse. La norma específica que esta renuncia debe darse un año antes de los comicios, que en esta ocasión se celebrarán el 31 de octubre de 2027. Así lo informó El Espectador en el marco de la cobertura del proceso electoral.

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Boyacá es uno de los departamentos donde este proceso ya ha dejado sus primeras señales políticas. En esa región, Albeiro Higuera presentó su renuncia como gerente general de la Sociedad Pública Terminal. La salida de Higuera fue comunicada por el gobernador Carlos Amaya, quien expresó públicamente sus mejores deseos para los futuros proyectos de quien fuera parte de su equipo, sugiriendo que esta renuncia puede estar relacionada con una potencial aspiración electoral de Higuera en Boyacá.

Situación similar se vive en el Atlántico, donde Pedro Lemus, secretario general de la gobernación, también dejó su cargo con miras a participar como candidato en las próximas elecciones departamentales. Lemus manifestó su agradecimiento por la oportunidad de trabajar en la transformación del departamento y destacó su aporte en más de 400 proyectos en diferentes áreas como educación, salud, infraestructura y otros sectores clave para mejorar la vida de los habitantes del Atlántico, según afirmó a través de un comunicado recogido por El Espectador.

En Barranquilla, Ana María Aljure, quien ejercía como gerente de la ciudad hasta el pasado 13 de octubre, renunció en un contexto que alimenta las versiones sobre su posible postulación a la Alcaldía respaldada por el grupo político de la familia Char. La salida de Aljure fue reconocida por el alcalde Arturo Char, quien, a través de redes sociales, elogió su entrega y la invitó a considerar siempre Barranquilla como su hogar.

Este periodo de renuncias marca el inicio del calendario electoral propuesto por la Registraduría Nacional. El próximo paso ocurre el sábado 31 de octubre, con la apertura del proceso de inscripción de ciudadanos para actualizar su lugar de votación. Posteriormente, el 30 de junio de 2027 comenzará la inscripción de candidatos y listas para los diferentes cargos, además del registro de comités de candidatos apoyados por firmas de ciudadanos y la actualización del censo electoral, tal como detalla El Espectador.

¿Cuándo deben renunciar los funcionarios públicos si quieren aspirar a cargos en las elecciones regionales de 2027?

De acuerdo con la información proporcionada, los funcionarios públicos que ejercen jurisdicción o autoridad en los ámbitos político, civil, administrativo o militar deben renunciar a sus cargos un año antes del día de las elecciones, es decir, a más tardar el 30 de octubre previo a los comicios del 31 de octubre de 2027. Este requisito es indispensable para evitar inhabilidades en su aspiración electoral.

¿Cómo avanza el calendario electoral para las elecciones regionales de Colombia en 2027?

El calendario electoral inicia con la renuncia de funcionarios públicos que buscan aspirar a cargos de elección, seguida por el proceso de inscripción de ciudadanos para actualizar su puesto de votación, que comienza el 31 de octubre. El 30 de junio de 2027 arranca la inscripción de candidatos y listas, así como el registro de comités de candidaturas por firmas, según informó El Espectador. Estas etapas son clave para la participación democrática en las próximas elecciones regionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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