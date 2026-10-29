Por: El Espectador

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Jorge Luis Alfonso López, conocido en el mundo criminal como alias "El Gatico" e hijo de la empresaria Enilce López, alias "La Gata", fue nuevamente detenido por las autoridades en un hecho que revive un oscuro capítulo de la historia de Sucre. De acuerdo con lo confirmado por El Espectador, la aprehensión se produjo el miércoles pasado en la ciudad de Barranquilla, como parte de una investigación por un homicidio ocurrido hace aproximadamente 30 años. La víctima de este crimen fue Guillermo Montero Carpio, quien se desempeñaba como presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), y cuyo asesinato tuvo lugar en el año 1997. Según la misma fuente, la fiscal encargada del caso lleva adelante la investigación bajo la Ley 600 de 2000, marco normativo de procedimiento penal vigente para la época en la que ocurrieron los hechos.

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La detención de López cobra aún más relevancia porque en agosto pasado se entregó Víctor Antonio Guerra de la Espriella, exdirigente político y ganadero de la región, igualmente investigado por el asesinato de Montero Carpio. Guerra de la Espriella fue enviado a prisión preventiva por disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, bajo acusaciones de homicidio agravado, tentativa de secuestro simple y secuestro simple, todas relacionadas con el asesinato perpetrado el 10 de junio de 1997 en Sincelejo.

En el caso más reciente de López, resulta significativo que se encontraba en libertad condicional desde el 30 de diciembre del año pasado, fecha en la que la jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le otorgó dicho beneficio tras pasar 19 años en la cárcel, cumpliendo condena por homicidio agravado y concierto para delinquir. Importantes en el proceso fueron los testimonios de Nevis Consuelo Caballero, exparamilitar acogida en programas de protección en Estados Unidos, cuyas declaraciones ante la justicia sustentaron que alias “El Gatico” había pactado con paramilitares el asesinato del periodista Jorge Enrique Prins. Este homicidio fue ejecutado luego de que Prins denunciara presuntos actos de corrupción cometidos mientras López ejercía como alcalde de Magangué, Bolívar. En 2014, la justicia determinó a López como responsable directo de ordenar ese crimen, ocurrido el 19 de febrero de 2005.

La detención de López, no solo pone de nuevo en el foco los temas de justicia y derechos humanos en Colombia, sino que refleja la persistencia de las investigaciones sobre delitos que afectan los procesos democráticos y la seguridad de líderes y periodistas en el país.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado de nuevo Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias "El Gatico"?

Según El Espectador, la nueva captura de Jorge Luis Alfonso López estaría relacionada con su supuesta participación en el homicidio de Guillermo Montero Carpio, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en 1997, caso que actualmente lleva una fiscal especializada bajo la Ley 600 de 2000. Esta investigación toma fuerza luego de que otro implicado, Víctor Antonio Guerra de la Espriella, fuera recluido en prisión preventiva en agosto pasado por su presunta responsabilidad en los mismos hechos.

¿Cuál es la relación de alias “El Gatico” con el asesinato del periodista Jorge Enrique Prins?

Alias "El Gatico" fue hallado culpable en 2014 de ordenar el asesinato del periodista Jorge Enrique Prins, crimen ocurrido el 19 de febrero de 2005. De acuerdo con las pruebas y testimonios recogidos por las autoridades, en especial de la exparamilitar Nevis Consuelo Caballero, López habría pactado con actores armados el homicidio como represalia a las investigaciones de Prins en torno a la supuesta corrupción en la administración de Magangué, Bolívar, cuando López ejercía como alcalde.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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