Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella ha tomado una decisión que transforma la manera en que se delegan las funciones al interior del Ejecutivo. Según datos de El Espectador, un nuevo decreto transfiere importantes responsabilidades de la oficina presidencial a su gabinete directo. Entre estas tareas figuran la presentación de credenciales, las declaraciones y provisión de vacancias temporales o permanentes en casi todos los ámbitos del Ejecutivo, el llamado a prestar servicios tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía, así como la asignación de representantes ante universidades y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con El Espectador, los ministros y directores tienen ahora la facultad de declarar y suplir vacancias que surjan en los sectores que lideran. Sin embargo, existe una restricción expresa para aquellos cargos considerados especialmente sensibles y que permanecen bajo control directo de la Presidencia. Entre estos aparecen el jefe de despacho presidencial, el secretario para la Transparencia, la secretaria para las Comunicaciones, el secretario jurídico, la comisionada de Paz, el jefe para la Protección Presidencial, el jefe de Casa Militar y los consejeros presidenciales dedicados a regiones o a Bogotá.

El decreto también establece una excepción para funcionarios consulares y diplomáticos, pues la Presidencia seguirá manejando los nombramientos más altos en este ámbito, aunque estos ya han suscitado debate debido a la influencia de designaciones políticas. El presidente De la Espriella ha dispuesto que se prioricen funcionarios de carrera para cargos diplomáticos, pero El Espectador resalta que las recientes designaciones en embajadas han favorecido especialmente a figuras asociadas a la política y al empresariado tradicional.

Dentro del servicio exterior, el canciller podrá ahora “designar, trasladar y reubicar” cargos de funcionarios diplomáticos de carrera, así como presentar credenciales de embajadores extranjeros. Este cambio supone una ruptura con ciertas tradiciones diplomáticas, ya que solía ser el jefe de Estado quien presentaba dichas credenciales. Además, el vicepresidente José Manuel Restrepo asume el papel de representante colombiano ante la Asamblea de Naciones Unidas.

En el ámbito jurídico, el secretario jurídico de la Presidencia tiene facultades para posesionar a magistrados de las altas cortes, así como a miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, adquiere atribuciones para llamar al servicio o reincorporar oficiales de la Fuerza Pública y la Policía, además de realizar ascensos y separaciones definitivas. Todas estas medidas se enmarcan en una estrategia que busca descentralizar el manejo de funciones consideradas “burocráticas” por la Presidencia, buscando optimizar la gestión desde las regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones delegó el presidente Abelardo de la Espriella a su gabinete directivo?

El presidente Abelardo de la Espriella delegó funciones como la declaración y provisión de vacancias, tanto temporales como permanentes, la presentación de credenciales y la asignación de representantes ante universidades y Corporaciones Autónomas Regionales. Además, transfirió atribuciones para llamar al servicio a miembros de la Fuerza Pública y la Policía, así como para designar cargos diplomáticos en el exterior, aunque reservó para su despacho las decisiones sobre los cargos más cercanos a la Presidencia, según información de El Espectador.

¿Cómo afectan estos cambios en la delegación de funciones al funcionamiento del Ejecutivo colombiano?

Estos cambios amplían las facultades de ministros y directores, permitiéndoles tomar decisiones clave en su sector sin intervención directa del presidente. Sin embargo, la oficina presidencial mantiene el control de los cargos considerados más sensibles, generando nuevos equilibrios dentro del Ejecutivo y transformando el manejo tradicional de la diplomacia y la administración pública, tal como documenta El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.