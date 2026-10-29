Deicy Jiménez está dispuesta a entregar un celular y ampliar su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de las investigaciones relacionadas con sus señalamientos sobre presuntos contratos a cambio de favores íntimos durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Así lo aseguró su abogado, Felipe Caballero, al salir de una audiencia ante la Sala de Instrucción del alto tribunal. Según el defensor, su representada quiere continuar colaborando con las autoridades y aportar elementos que permitan contrastar la información que ha entregado en el proceso.

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La entrega del dispositivo se haría bajo condiciones controladas, explicó Caballero, quien señaló que Jiménez también está preparada para responder nuevas preguntas. Por ahora, la posibilidad de una nueva diligencia dependerá de las decisiones que tome la Corte Suprema.

El caso ha provocado una controversia judicial que involucra a varias personas y que también abrió un frente relacionado con los documentos que Jiménez habría presentado para trabajar en el Congreso.

Abogado de Deicy Jiménez denunció presuntas presiones

Caballero cuestionó las actuaciones legales anunciadas contra su defendida y aseguró que, a su juicio, podrían formar parte de una estrategia para afectar su testimonio.

El abogado también señaló al periodista Daniel Coronell por presuntamente divulgar información personal y datos sobre la ubicación de familiares de Jiménez en Sevilla. Además, mencionó a Juan Guillermo Cuartas Herrera, a quien acusó de presentarse en lugares relacionados con la residencia de la familia.

El defensor considera que estas situaciones podrían buscar intimidar a su representada para que deje de declarar. Sin embargo, se trata de señalamientos formulados por Caballero que deberán ser contrastados y no constituyen, por sí solos, una prueba de que haya existido intimidación.

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Anuncian denuncia por documentos presentados en el Congreso

Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro y María José Pizarro, anunció una denuncia penal contra Jiménez por presuntas falsedades en documentos que habría presentado para trabajar en el Congreso.

Carranza afirmó que encontró elementos que, en su opinión, ameritan que la Fiscalía revise las constancias laborales y la información incluida en la hoja de vida de la testigo. Caballero cuestionó el momento en que se anunció esa actuación y sostuvo que su defendida debió conocer previamente los asuntos relacionados con la denuncia.

El abogado de Petro y Pizarro también anunció una denuncia contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por presuntas actuaciones contra trabajadoras de esa entidad. Según Carranza, estas incluirían preguntas sobre sus preferencias políticas y posibles advertencias relacionadas con sus familias. Tales acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades.

La controversia suma así nuevos frentes judiciales. Mientras Jiménez manifiesta su intención de aportar más elementos a la Corte Suprema, la Fiscalía deberá evaluar las denuncias anunciadas y determinar si existen fundamentos para avanzar en las investigaciones.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.