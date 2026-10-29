Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un mensaje directo y firme se escuchó en Chaparral, donde la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, encabezó la audiencia de rendición de cuentas ante la comunidad. Matiz se refirió a los grupos armados ilegales que operan en el sur del departamento y aseguró que ninguna organización al margen de la ley tiene la potestad de decidir sobre la vida ni el bienestar de los habitantes rurales de la región. Según manifestó la mandataria, citada por la audiencia pública, la autoridad legítima en los territorios corresponde de manera exclusiva al Estado colombiano, y los derechos de los ciudadanos no deben estar sujetos a las decisiones de grupos armados ilegales.

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Con estas declaraciones, Matiz denunció los constantes desafíos de seguridad que padecen las comunidades campesinas del sur del Tolima, reiterando que la paz y la tranquilidad en el territorio no pueden estar determinadas por quienes imponen el temor. “Ningún grupo armado ilegal tiene derecho a decidir quién puede circular, quién puede producir o quién puede vivir tranquilo en una vereda del Tolima”, expresó Matiz, haciendo énfasis en la importancia de que la institucionalidad recupere el control de las zonas afectadas por el conflicto armado.

Durante su intervención, la gobernadora criticó la visión centralista de la paz, afirmando que los cambios reales deben sentirse en la cotidianidad de los habitantes rurales y que la paz no es un simple decreto firmado en Bogotá sino una realidad tangible para cada niño, familia y campesino. En sus palabras, “la paz se tiene que sentir en cada uno de los caminos, escuelas, territorios, en los hogares de nuestros campesinos”. Matiz insistió además en la necesidad de que la seguridad avance en paralelo con oportunidades sociales, para evitar la persistencia o el retorno de la violencia.

En el evento también se detallaron las inversiones por más de 500.000 millones de pesos destinadas a Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, cuatro municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De acuerdo con la información presentada, estos recursos apoyan la construcción de vías terciarias con una inyección de 121.000 millones de pesos provenientes de OCAD Paz, y buscan convertir los conocidos Corredores Productivos Estratégicos en factores clave para la producción agrícola y la conectividad rural. En salud, la gobernadora informó sobre avances en la gestión de equipos y dotación para los hospitales María Inmaculada de Rioblanco y San Juan Bautista de Chaparral, financiados con recursos departamentales.

Matiz cerró la jornada enfatizando que el sur del Tolima no está condenado a repetir episodios de violencia y puede transformarse en un modelo de reconciliación y desarrollo, asegurando respaldo institucional a las comunidades.

¿Cómo impactan las inversiones en vías terciarias y salud en el sur del Tolima?

Las inversiones superan los 500.000 millones de pesos y están destinadas a mejorar la infraestructura vial y hospitalaria en los municipios de Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco. De acuerdo con la información de la Gobernación del Tolima, estos recursos permiten dotar hospitales y mejorar vías terciarias, lo que facilita la producción agrícola, la movilidad y el acceso a servicios esenciales, factores que contribuyen directamente al desarrollo y bienestar de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado.

¿Qué son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y cómo benefician a los municipios?

De acuerdo con lo expuesto por la administración departamental, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son estrategias que priorizan municipios afectados por el conflicto armado, destinando recursos e inversiones enfocadas en mejorar infraestructura, oportunidades y calidad de vida. En el caso del sur del Tolima, esta priorización ha permitido recibir financiación significativa para proyectos en vías y salud, articulando acciones para la seguridad y la reconciliación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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