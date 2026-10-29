Por: Portal Bogotá

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Este viernes 30 de octubre de 2026 las obras adelantadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) han obligado a que varios barrios de la ciudad afronten cortes de agua. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la suspensión temporal del suministro es una medida necesaria que tiene como fin principal mejorar la calidad y la continuidad del servicio en distintas localidades, mediante la intervención y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

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Según la Alcaldía y la EAAB, los trabajos que motivan el corte buscan evitar daños significativos en las tuberías y en los accesorios de distribución del agua. Esta prevención resulta esencial para asegurar que, a futuro, los ciudadanos no enfrenten emergencias mayores ocasionadas por rupturas o accidentes en la red. Por tal razón, se ha programado la suspensión durante varias horas, lo que permitirá a los operarios ejecutar conexiones o 'empates' entre diferentes tramos del sistema que surte de agua potable a los hogares y comercios bogotanos.

En particular, la localidad de Puente Aranda será una de las zonas afectadas, concentrándose el corte sobre el barrio Centro Industrial. La EAAB informó que la suspensión se dará específicamente desde la carrera 60 hasta la carrera 68, entre la avenida Calle 13 y la avenida Calle 22. La interrupción empezará a las 7:00 de la mañana y tendrá una duración aproximada de 27 horas, tiempo en el cual se realizarán los empates de redes de acueducto que garanticen la modernización del suministro.

Ante la magnitud de la intervención, la EAAB ha emitido varias recomendaciones importantes para los usuarios. Se aconseja llenar previamente los tanques de reserva de las viviendas y, en caso de almacenar agua en recipientes, consumirla antes de que transcurran 24 horas para preservar su potabilidad. Otra sugerencia es usar el agua disponible de forma racional, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la EAAB aseguró que dispondrá de carrotanques para abastecer, principalmente, clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, servicio que podrá solicitarse comunicándose con la Acualínea 116.

La ejecución de estas obras y la coordinación de los cortes reflejan el compromiso institucional por fortalecer la infraestructura del acueducto capitalino, proteger la salud de los habitantes y anticipar eventuales emergencias en la red de distribución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y barrios afectados por los cortes de agua en Bogotá el 30 de octubre de 2026?

La información oficial de la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá precisa que la localidad de Puente Aranda, especialmente el barrio Centro Industrial —ubicado entre la carrera 60 y la carrera 68 y entre la avenida Calle 13 y la avenida Calle 22— experimentará un corte de agua desde las 7:00 a. m. del 30 de octubre, con una duración estimada de 27 horas. El corte permitirá ejecutar empates de redes de acueducto para mejorar el servicio.

¿Qué recomendaciones da la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante los cortes de agua?

La EAAB recomienda llenar antes del corte los tanques de reserva de las viviendas y, si se almacena agua en recipientes, consumirla antes de 24 horas. Se aconseja priorizar el uso del agua disponible en actividades esenciales, como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, se habilitó el servicio de carrotanques, prioritario para clínicas, hospitales y centros concurridos, disponible a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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