Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Las Manzanas del Cuidado celebran seis años de funcionamiento en Bogotá, marcando un hito en la manera como la ciudad reconoce y atiende el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, una labor que históricamente ha recaído sobre las mujeres. Según información oficial citada por la Secretaría Distrital de la Mujer, la primera Manzana del Cuidado se inauguró el 27 de octubre de 2020 en Manitas, en la localidad de Ciudad Bolívar. Este proyecto buscó transformar una realidad invisibilizada: durante décadas, las tareas de cuidado, indispensables para sostener la vida, fueron poco reconocidas y distribuidas de manera desigual.

Sigue a PULZO en Discover

La creación del Sistema Distrital de Cuidado no fue producto de una decisión aislada, sino resultado de años de movilización social, incidencia política y participación de las mujeres en los debates públicos. Desde 2003, cuando las organizaciones de mujeres impulsaron el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, hasta la conformación del Consejo Consultivo de Mujeres en 2007, se consolidó una agenda que buscaba hacer visible el trabajo de cuidado y promover mecanismos de equidad. En 2010, la Ley 1413 reconoció a nivel nacional el aporte económico de este trabajo, mientras que Bogotá adoptó su propia Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

El impulso institucional se fortaleció cuando, en 2011, centenares de mujeres promovieron la creación de una entidad dedicada exclusivamente a estos temas, lo que permitió que en 2012 naciera la Secretaría Distrital de la Mujer. La inclusión del cuidado en la agenda electoral en 2019 y su posterior integración en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, dio paso a la materialización del Sistema y la apertura de nuevas sedes comunitarias.

En los últimos años, la ciudad avanzó hacia la institucionalización del Sistema Distrital de Cuidado, estableciendo mediante el Plan de Ordenamiento Territorial la meta de contar con 45 Manzanas del Cuidado a 2035, y garantizando su continuidad a través del Acuerdo Distrital 893 de 2023. Este sistema articula hoy una variada oferta pública: 27 Manzanas del Cuidado, dos Buses del Cuidado, Asistencia Personal, Unidades Operativas y estrategias comunitarias.

Según los reportes de InfoCuidado, entre el 1 de noviembre de 2020 y el 30 de junio de 2026, el Sistema Distrital de Cuidado benefició a más de un millón de personas y realizó más de nueve millones de atenciones. Particularmente, se reportan cerca de 21 millones de horas de trabajo de cuidado no remunerado liberadas, permitiendo que numerosas mujeres dispongan de tiempo para sí mismas y que se avance en la redistribución de las tareas de cuidado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las Manzanas del Cuidado y cómo funcionan en Bogotá?

Las Manzanas del Cuidado son centros comunitarios incluidos en el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá. Su objetivo es brindar servicios integrales para redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado. Ofrecen apoyo a quienes cuidan y a quienes requieren cuidados, con actividades de respiro, formación, generación de ingresos y servicios culturales, acordes a las necesidades familiares y comunitarias, según lo informado por la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Cuáles son los principales logros del Sistema Distrital de Cuidado en seis años?

Según los datos consolidados en InfoCuidado, el Sistema Distrital de Cuidado ha beneficiado a más de 1.082.670 personas y sumado más de 9 millones de atenciones, incluyendo las diferentes modalidades de servicio como Manzanas del Cuidado, Buses del Cuidado y Asistencia Personal. Además, ha permitido liberar aproximadamente 21 millones de horas de trabajo de cuidado no remunerado, demostrando un avance significativo hacia una mayor equidad en la distribución de labores en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z