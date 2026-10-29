Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá este viernes 30 de octubre de 2026, de acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), señala que durante la madrugada se mantendrán condiciones de tiempo seco, con una temperatura mínima cercana a los 10 °C. Para las primeras horas del día, también se prevén condiciones generalmente secas, aunque el cielo permanecerá entre parcialmente y mayormente nublado. Estas previsiones permiten a los habitantes programar sus actividades cotidianas con mayor certeza y tomar precauciones si lo consideran necesario.

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Si usted desea consultar el clima en tiempo real o conocer las probabilidades de lluvias y el estado del clima durante el día, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una herramienta útil. Según información de IDIGER, este sistema brinda información actualizada sobre temperaturas mínimas y máximas, probabilidad de lluvias y condiciones climáticas. Para acceder al pronóstico de lluvias en Bogotá de manera sencilla, debe ingresar a la plataforma mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, buscar la sección 'Otros mapas' y elegir la opción 'Lluvias'. Una vez allí, puede digitar la dirección específica que le interesa consultar para obtener información puntual sobre el estado climático de ese lugar.

Respecto a las recientes lluvias y episodios de granizada en Bogotá, IDIGER ha explicado que estos fenómenos no han desaparecido pese a la presencia del fenómeno de El Niño 2026. De acuerdo con el instituto, aunque este evento climático implica una reducción general de las lluvias en la capital, aún se pueden presentar lloviznas, fuertes vientos o granizadas durante octubre y parte de noviembre. El fenómeno de El Niño 2026, según la misma fuente, corresponde a una variabilidad climática natural caracterizada por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, lo que altera los patrones atmosféricos y suele generar menos precipitaciones y aumento de temperatura en Bogotá y otras regiones de Colombia.

Para obtener información sobre el radar meteorológico y dar seguimiento a la situación climática de Bogotá, el SAB y las publicaciones de IDIGER en redes sociales constituyen fuentes oficiales y confiables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias y temperatura en Bogotá de manera confiable?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Sistema Alerta Bogotá (SAB) son las principales fuentes recomendadas. Permiten consultar el clima en tiempo real, la posibilidad de lluvias y la temperatura mínima y máxima, así como acceder a mapas interactivos que muestran información detallada para cualquier dirección de la ciudad.

¿Qué significa el fenómeno de El Niño 2026 y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 es un evento climático que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. Según IDIGER, este fenómeno modifica los patrones atmosféricos globales, provocando reducción de lluvias y aumento de temperaturas en regiones como Bogotá, aunque no excluye totalmente la presencia de lluvias o granizadas durante la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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