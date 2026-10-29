Por: Portal Bogotá

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En el marco de la campaña ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la celebración de Halloween en Puente Aranda contará con un foco especial en seguridad y corresponsabilidad para proteger a las familias, de acuerdo con la Alcaldía Local. La Calle 8.ª Sur, ubicada entre las carreras 30 y 50, ha sido identificada como uno de los principales puntos de encuentro durante las celebraciones, lo que llevó a la organización de un operativo especial programado para el 31 de octubre. Las acciones estarán dirigidas a fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, según información de la Alcaldía Local de Puente Aranda.

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La estrategia seleccionada para este día contempla la participación de varios actores institucionales. Gestores de seguridad y convivencia, equipos que se encargan del espacio público y del ambiente, la Policía Nacional y distintas entidades del distrito estarán a cargo de la jornada. Un elemento clave será la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), desde las 5:00 p.m. hasta la medianoche, con el fin de coordinar cualquier eventualidad y garantizar la atención oportuna, como explicó el alcalde local de Puente Aranda, Víctor Alfonso Cruz Sánchez: “Queremos que Halloween sea una celebración segura, organizada y pensada en el bienestar de todos”.

En materia de inspección, vigilancia y control (IVC), en Puente Aranda ya se han ejecutado 333 operativos, alcanzando 1.338 establecimientos comerciales de distintas categorías. De estos, en la Calle 8.ª Sur, se han realizado 23 operativos en 52 establecimientos, aplicando siete cierres, entre ellos tres por ventas de licor adulterado. También se retiraron cerca de mil botellas de productos no aptos para la comercialización, incluidas mercancías vencidas. Estas tareas continuarán en comercios dedicados a dulces y disfraces, con el propósito de reducir riesgos para las familias.

La Alcaldía Local impulsa jornadas de sensibilización para comerciantes en la Calle 8.ª Sur, promoviendo el cumplimiento de normas sobre el uso adecuado del espacio público, movilidad y manejo responsable de residuos. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa LIME están programadas para acciones de limpieza y recolección de residuos vinculadas a la alta afluencia esperada. En la preparación participan entidades distritales como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Mujer, DADEP, Secretaría de Movilidad, UAESP, Bomberos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

A las familias se les recomienda acompañar siempre a los menores, revisar los dulces recibidos, establecer puntos de encuentro, transitar con precaución y respetar el espacio público, mientras comerciantes están llamados a operar en orden y respetar los derechos ciudadanos. Así, Puente Aranda busca una celebración de Halloween segura y comunitaria para todos.

¿Qué acciones de control realiza la Alcaldía Local de Puente Aranda en Halloween?

La Alcaldía Local implementa operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales, realiza cierres en locales irregulares, elimina productos no aptos para la venta y coordina con diferentes entidades distritales acciones en seguridad, movilidad y salud ambiental para prevenir riesgos durante la celebración.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para las familias en Halloween en Puente Aranda?

Se aconseja a padres, madres y cuidadores acompañar siempre a los menores en lugares concurridos, revisar los dulces recibidos, establecer puntos de encuentro, transitar con precaución, usar cruces peatonales, evitar la separación de los menores y disponer adecuadamente los residuos para mantener el orden y la seguridad durante Halloween.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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