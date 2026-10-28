Por: El Espectador

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Un operativo de gran envergadura se desplegó en diversos puntos de Bogotá durante la madrugada del miércoles 28 de octubre, con especial atención en los barrios San Bernardo y Santa Fe, zonas céntricas de la ciudad. De acuerdo con El Espectador, la intervención fue liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien estuvo acompañado por la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. El propósito de la acción fue enfrentar las estructuras criminales y delitos de alto impacto que han generado preocupación entre los habitantes y autoridades de la capital.

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La estrategia, bautizada BOSUR-KRATOS, comenzó hacia la 1:00 a. m. e incluyó operativos simultáneos en 19 localidades de Bogotá. No obstante, la mayor concentración de esfuerzos tuvo lugar en el centro, debido a las disputas identificadas entre grupos delictivos dedicados a la apropiación de los mercados ilegales que operan en estos territorios.

El centro de coordinación estuvo ubicado en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, sector Salitre. Allí, el presidente de la Espriella llegó poco después de la 1:00 a. m., mientras los uniformados recibían las últimas directrices y se desplazaban hacia los sitios definidos. El mandatario permaneció en la sede policial monitoreando el desarrollo de los operativos en tiempo real, una muestra del interés del Gobierno en controlar la situación de inseguridad en la ciudad.

En el barrio San Bernardo, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) llevaron a cabo acciones en varias vías, en busca de puntos utilizados para la venta de drogas y otras actividades delictivas. Simultáneamente, en Santa Fe, Policía, Ejército y Fiscalía efectuaron requisas y verificaciones en la zona de burdeles y establecimientos nocturnos, llegando incluso a evacuar algunos negocios mientras se adelantaban las inspecciones. El despliegue incluyó el uso de drones para vigilar desde el aire posibles movimientos sospechosos.

Las denuncias que motivaron el operativo están estrechamente ligadas a la situación de San Bernardo, que según información de El Espectador y declaraciones del concejal Andrés Barrios, es un punto crítico de la ciudad por su transformación y la presencia de economías ilegales. Barrios resaltó la existencia de organizaciones dedicadas al microtráfico, la posible operación de una oficina de sicariato y establecimientos usados para el lavado de activos, además de reportar hechos violentos y torturas. El cabildante enfatizó la necesidad de que las autoridades mantengan la presencia institucional y profundicen las investigaciones para garantizar protección a quienes colaboran con información.

San Bernardo destaca por una alta tasa de homicidios, presencia de organizaciones como ‘Los Venezolanos’ y facciones de ‘Los Costeños’, además de ser escenario de ataques con explosivos, de acuerdo con el teniente coronel Sergio Bayona y El Espectador. La intervención responde a los resultados acumulados de la estrategia BOSUR, que contabiliza 149 capturas, 99 expulsiones y 166 allanamientos, aunque los resultados puntuales del operativo del 28 de octubre aún no han sido reportados oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados específicos del operativo en San Bernardo y Santa Fe?

Al cierre del informe, las autoridades no habían presentado datos detallados sobre capturas, incautaciones u otros resultados judiciales derivados de la intervención de la madrugada del 28 de octubre. Solamente se mencionó el balance general de la estrategia BOSUR, por lo que aún se espera que el presidente y los cuerpos de seguridad publiquen un reporte oficial con detalles sobre las acciones llevadas a cabo en estas zonas críticas de la ciudad.

¿Qué organizaciones delictivas tienen presencia en San Bernardo según las autoridades?

Información recogida por El Espectador y voceros de la Policía, como el teniente coronel Sergio Bayona, indican que en el barrio San Bernardo operan organizaciones conocidas como ‘Los Venezolanos’ y facciones de ‘Los Costeños’. Estas estructuras han protagonizado disputas violentas y compiten por el control del tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto en el centro de Bogotá.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.