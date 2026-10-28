Por: Portal Bogotá

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El pasado fin de semana se celebró en la sede administrativa de Betania una jornada que resaltó la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad de Sumapaz, ubicada en Bogotá. Según información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la inauguración del campo de tejo y minitejo de la Alcaldía Local de Sumapaz se convirtió en el escenario perfecto para dar inicio al Campeonato Sumapaceño de Tejo, un evento que congregó a habitantes, deportistas y amantes de uno de los juegos tradicionales más significativos de la cultura campesina colombiana.

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La competencia reflejó la acogida de este tipo de espacios deportivos y la importancia que tienen para fortalecer los vínculos entre los habitantes de la localidad. En esta primera edición participaron 42 duplas en la categoría de tejo masculino y 35 duplas en la competencia de minitejo femenino. De acuerdo con la Alcaldía Local de Sumapaz, este evento reunió tanto a expertos como a aficionados en torno al tejo, resaltando el valor que este juego tiene dentro de la cotidianidad de la región y su papel en la construcción de comunidad.

El desarrollo del torneo contó con el respaldo técnico de la Federación Colombiana de Tejo, entidad que tuvo a cargo la supervisión de las reglas y el juzgamiento de los partidos. Esto garantizó no solo la transparencia y legitimidad en los resultados, sino también el cumplimiento de estándares reglamentarios que contribuyen al crecimiento de esta disciplina.

En la categoría de minitejo femenino, las ganadoras fueron Las Chicas del Tejo, equipo integrado por Elsa Villalobos y Johana Gutiérrez. En la rama masculina de tejo, el primer lugar fue para Los Beltrán, conformado por Camilo Beltrán y William Beltrán. Los resultados y la emotiva participación demostraron el entusiasmo y compañerismo entre los asistentes, destacando cómo el deporte puede servir como punto de encuentro y recreación.

La apertura de este campo deportivo es fruto de la gestión tanto de la administración distrital encabezada por Carlos Fernando Galán como de la alcaldía local liderada por Diego García Bejarano. Ambas autoridades buscan fomentar la participación comunitaria y la preservación de las tradiciones culturales propias de la localidad rural de Bogotá. De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Sumapaz, la apuesta es aprovechar las nuevas instalaciones para futuras actividades deportivas y sociales que consoliden la identidad campesina y el tejido comunitario.

El tejo, más allá de su faceta competitiva, simboliza una tradición que atraviesa generaciones, vinculando a familias y vecinos en torno al juego, las celebraciones y la memoria rural. De esta manera, la localidad rural de Bogotá continúa celebrando sus costumbres, reafirmando su identidad y transmitiéndola a nuevos integrantes de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué importancia tiene el tejo en las tradiciones campesinas de Sumapaz?

El tejo representa, según la Alcaldía Local de Sumapaz, una costumbre profundamente arraigada en las comunidades campesinas de la localidad. Ha estado presente en los encuentros familiares y sociales durante generaciones, y su práctica, más allá de lo deportivo, es un símbolo de identidad y cohesión comunitaria.

¿Quiénes fueron los ganadores del primer Campeonato Sumapaceño de Tejo y en qué modalidades?

De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Sumapaz, Elsa Villalobos y Johana Gutiérrez ganaron en la categoría femenina de minitejo bajo el nombre Las Chicas del Tejo, mientras que Camilo Beltrán y William Beltrán, como Los Beltrán, se llevaron el primer lugar en la categoría de tejo masculino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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