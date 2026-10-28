Por: El Espectador

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El debate sobre las cámaras de fotomultas en Bogotá vuelve a tomar relevancia, impulsado por el presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, integrante del partido Centro Democrático. La principal inquietud de Amín radica no tanto en la instalación de estos dispositivos, sino en los límites de velocidad autorizados en las principales arterias de la ciudad. Según afirmó, su posición siempre ha sido la misma: "no estoy en contra de las cámaras de fotomultas. Estoy completamente en contra de que en Bogotá, en vías como las que integran este top 5, el máximo permitido sea tan solo 50 kilómetros por hora”. Para él, el límite vigente es excesivamente restrictivo en corredores principales como la Avenida NQS, Avenida Boyacá, Calle 80, Autopista Norte y Avenida Américas.

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Amín ha hecho reiterados llamados a la Secretaría de Movilidad para que reconsidere estas restricciones, criticando que las fotomultas no deberían servir como mecanismo de recaudo “a costillas de los ciudadanos”, sino ser herramientas orientadas realmente a mejorar la movilidad de Bogotá. De acuerdo con su postura, el propósito último debe ser la seguridad vial y no el incremento de las arcas del Distrito a través de comparendos. Ante este escenario, Amín instó también al Gobierno Nacional para que estudie el tema con mayor profundidad y analice si la normatividad vigente responde a las necesidades reales de la capital.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Movilidad se presentan cifras que respaldan la eficacia de estas medidas. Según datos de la entidad, de los diez puntos de fotodetección donde se han impuesto más comparendos por la infracción C29, referida a conducir en exceso de velocidad, siete puntos se encuentran en la Autopista Norte. El sitio que más sanciones registra es precisamente la Autopista Norte con calle 95. Estos números evidencian una tendencia significativa de incumplimiento del límite actual en zonas críticas de la ciudad, lo que justificaría la instalación y el uso permanente de las cámaras, desde la óptica del Distrito.

En este contexto, las voces expertas difieren en cuanto a la conveniencia de elevar el límite de velocidad. Algunos sostienen que los controles automatizados y límites bajos salvan vidas y reducen accidentes, mientras otros, como Amín, consideran imprescindible ajustar la norma para no castigar de manera excesiva a los conductores y priorizar soluciones que realmente impacten de manera positiva la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se mantiene el límite de velocidad en 50 km/h en vías principales de Bogotá?

La Secretaría de Movilidad sostiene, con base en cifras de comparendos, que mantener el límite de 50 km/h responde a la alta incidencia de infracciones por exceso de velocidad en corredores como la Autopista Norte. El Distrito argumenta que esta medida busca principalmente reducir la siniestralidad y salvar vidas, según los datos recogidos en los puntos de mayor fotodetección.

¿Qué es la infracción C29 y cómo afecta a los conductores en Bogotá?

La infracción C29 consiste en conducir a velocidad superior a la permitida. En el contexto de Bogotá, esta falta ha sido recurrente en tramos como la Autopista Norte, donde la presencia de cámaras ha permitido identificar y sancionar a numerosos conductores que superan el límite de los 50 km/h, con el objetivo declarado de prevenir accidentes graves.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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