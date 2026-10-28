Por: El Espectador

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Bogotá suele enfrentar serias dificultades de movilidad, una situación que no mejora con las múltiples obras ejecutadas en sectores clave de la ciudad. El 28 de octubre la situación del tráfico cobró especial relevancia debido a una serie de acontecimientos reportados por El Espectador. Para quienes deben desplazarse y organizar su ruta, la información sobre el tráfico, el pico y placa, cierres viales, rutas alternas y el funcionamiento de Transmilenio se vuelve esencial.

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Desde tempranas horas, el sistema de transporte masivo Transmilenio inició su operación sin contratiempos, aunque la jornada rápidamente presentó desafíos adicionales. En el sur de Bogotá, habitantes de los barrios Los Alpes y Brisas del Volador, en la localidad de Ciudad Bolívar, organizaron una manifestación en la carrera 20 con calle 70D sur. De acuerdo con El Espectador, este plantón afectó la movilidad de la zona y obligó a modificar los recorridos habituales de buses TransMiZonal y la ruta alimentadora 6-4 Paraíso. La protesta ocasionó que más de 7.000 usuarios se vieran afectados por los cambios en la operación del transporte público.

Mientras tanto, en una de las arterias más transitadas de la ciudad, la avenida NQS con calle 45 en sentido sur-norte, la movilidad presentó inicialmente una novedad operativa que generó dificultades. Sin embargo, hacia las 7:32 a. m., según reportó El Espectador, las condiciones mejoraron y los buses troncales de Transmilenio pudieron regresar a su carril exclusivo, normalizando el flujo en este importante corredor vial.

En cuanto a las restricciones para los automotores, el 28 de octubre la medida de pico y placa –un sistema para limitar la circulación de vehículos según el último número de la placa y disminuir la congestión– aplicó para los automóviles cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Además, los taxis con placas terminadas en nueve y cero (también identificados como 1 y 2 en el boletín) debieron acatar la misma restricción durante ese periodo.

Así, entre manifestaciones, operación escalonada de Transmilenio y normas para reducir el tráfico, la movilidad en Bogotá exigió a los ciudadanos estar informados para poder tomar las mejores decisiones y evitar contratiempos durante sus recorridos, siempre de acuerdo con los datos suministrados por El Espectador.

¿Qué impacto tuvo la manifestación en Ciudad Bolívar sobre la movilidad y usuarios de Transmilenio?

La manifestación registrada en la carrera 20 con calle 70D sur, en el sector de Ciudad Bolívar, obligó a desviar rutas de Transmilenio, afectando principalmente a buses TransMiZonal y la ruta alimentadora 6-4 Paraíso. Según El Espectador, este evento impactó a más de 7.000 usuarios del sistema, quienes tuvieron que cambiar sus recorridos habituales y enfrentar retrasos.

¿Qué significa el pico y placa en Bogotá y cómo funcionó el 28 de octubre?

El pico y placa es una medida de restricción vehicular que limita la circulación de carros y taxis, dependiendo del número final de la placa, para reducir la congestión en las vías de Bogotá. El 28 de octubre, la restricción aplicó para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y para taxis con placas que terminan en nueve y cero, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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