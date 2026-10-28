Por: Portal Bogotá

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Bogotá vivió cuatro días intensos de celebración cultural con la edición 2026 de Reverso Bogotá, un evento que llevó la palabra y la poesía más allá de los libros y extendió su presencia a bibliotecas públicas de BibloRed, emisoras universitarias y otros espacios culturales como el Centro Felicidad Chapinero, Proyecto Kinder y reconocidas librerías. La diversidad de actividades organizadas transformó la ciudad en un escenario dedicado a que las voces poéticas locales tuvieran un lugar de encuentro y reconocimiento, según lo destacó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, quien subrayó el valor de destinar recursos públicos al talento y la creación local.

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El programa de Reverso Bogotá 2026 reunió 579 propuestas poéticas y más de 2.000 asistentes en conciertos, sesiones de karaoke poético, encuentros con escritores y laboratorios de creación, así como en recitales llevados a cabo en lugares emblemáticos como la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal y el Centro Felicidad Chapinero. Todo ello, pensado para preseleccionados de las categorías del evento, quienes encontraron aquí la oportunidad de mostrar la riqueza de sus perspectivas y memorias a través de la poesía.

Un momento clave fue la premiación de la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026, que reconoció las mejores propuestas en cuatro categorías: poesía para niños, poesía desde la juventud, poesía desde la experiencia y poesía oral. Cada una de estas categorías entregó incentivos económicos, sumando un total de 100 millones de pesos. En poesía desde la experiencia, además, se incorporó la vida y obra de Gabriel García Márquez en honor a la conmemoración del centenario de su nacimiento. Los ganadores fueron reconocidos por la originalidad y diversidad de sus propuestas, con la presidencia del jurado a cargo del poeta y gestor cultural Federico Díaz-Granados.

Entre las múltiples actividades, sobresalió la inauguración liderada por la cantautora Victoria Sur y la presentación de ganadores de Reverso 2025 en Proyecto Kinder, donde confluyeron literatura, baile y música. La integración de BibloRed y emisoras universitarias como Javeriana Estéreo, LEO Radio y Radio UNAL permitió ampliar el alcance del festival, llegando a audiencias nuevas y consolidando las bibliotecas como epicentros de creación y encuentro literario.

En sus tres ediciones, la Invitación Cultural Reverso Bogotá suma 1.949 participaciones y ha entregado 300 millones de pesos en incentivos, además de la publicación de dos antologías poéticas abiertas al público. Así, el certamen fortalece la creación literaria, la pluralidad de voces y el acceso de la ciudadanía a expresiones de identidad cultural a través de la poesía, de acuerdo con lo recogido por la página oficial de Bogotá Mi Ciudad Mi Casa.

¿Quiénes fueron los ganadores de la Invitación Cultural Reverso Bogotá 2026?

Los ganadores destacados en las cuatro categorías fueron Piedad Serna Figueroa (poesía para niños), Carlos David Rodríguez (poesía desde la juventud), Giovanny Bautista Henao (poesía desde la experiencia) y Andrea Carolina Zapata Calderón (poesía oral). Estos resultados reconocen el esfuerzo y la diversidad creativa proveniente de distintas edades y estilos dentro de la ciudad, tal como reporta la página oficial de Bogotá Mi Ciudad Mi Casa.

¿Qué es BibloRed y cómo participó en Reverso Bogotá 2026?

BibloRed es la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. En Reverso Bogotá 2026, estas bibliotecas lideraron clubes de lectura, talleres de creación y actividades de mediación de lectura y escritura, consolidándose como espacios clave de encuentro y circulación de las voces poéticas de la ciudad, según la misma fuente oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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