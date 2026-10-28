Por: Portal Bogotá

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La campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ sigue demostrando su compromiso en la lucha contra el hurto de vehículos y la comercialización ilegal de autopartes en la capital. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con la Policía de Bogotá, se llevó a cabo un operativo de control en el barrio Siete de Agosto, zona reconocida por su dinamismo en servicios automotrices y la compraventa de partes para automóviles. Allí, la atención se centró en los parqueaderos, talleres y establecimientos dedicados a la venta de autopartes, lugares que permanecen bajo vigilancia permanente del Distrito y donde ya se han registrado inspecciones previas.

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En esta más reciente intervención, las autoridades iniciaron con el cierre de un parqueadero tras determinar, bajo la Ley 1801, que el lugar no contaba con la documentación imprescindible de uso de suelo para operar legalmente. Paralelamente, la Policía de Bogotá y peritos de la Secretaría realizaron inspecciones a vehículos en la vía pública, verificando papeles y antecedentes de los ciudadanos presentes.

El control abarcó nueve establecimientos, todos sujetos a revisión tanto de productos como de documentos legales. Como resultado, cinco de estos locales recibieron sanción de suspensión después de comprobar que no cumplían con los estándares exigidos para su funcionamiento correcto. Las acciones, enmarcadas en la campaña ‘No se la pongamos fácil’, pretenden despertar la participación ciudadana en la prevención del hurto de automotores y la reducción de la demanda de autopartes obtenidas ilegalmente. Las autoridades recalcan que comprar este tipo de productos fomenta el delito y la cadena criminal asociada.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá, los operativos continúan enfocados en desmantelar organizaciones delictivas, capturar delincuentes y recuperar vehículos robados. De hecho, en lo que va del año, la Policía de Bogotá ha logrado recuperar 933 vehículos, cifra que evidencia la magnitud y persistencia de este flagelo.

Finalmente, las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que altere la convivencia o sea considerado delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración ciudadana resulta clave en la imposición de sanciones y avances investigativos que permitan que Bogotá avance hacia un entorno más seguro.

¿Cuáles son las consecuencias para los establecimientos que no cumplen con la ley en el barrio Siete de Agosto?

Los operativos recientes en el barrio Siete de Agosto, liderados por la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá, revelaron que de nueve establecimientos revisados, cinco fueron suspendidos por no cumplir con los requisitos legales, de acuerdo con la Ley 1801. Estas sanciones incluyen el cierre temporal de locales hasta que regularicen su documentación y operación, lo que contribuye al control de la venta ilegal de autopartes y refuerza la lucha contra el hurto de vehículos.

¿Cuál es la importancia de denunciar delitos relacionados con el hurto de vehículos en Bogotá?

La Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá destacan que la denuncia ciudadana, hecha a través de la Línea de Emergencias 123, es fundamental para activar los procesos investigativos y sancionatorios necesarios en la lucha contra la delincuencia. Reportar estos delitos permite a las autoridades tomar medidas efectivas, recuperar automotores y desmantelar redes criminales, fortaleciendo así la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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