Un turista chileno denunció que le robaron pertenencias valoradas en más de 15 millones de pesos del apartamento que alquiló por Airbnb en Bogotá, mientras hacía una escala en su viaje.

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Ricardo Miranda encontró una ventana rota, dos maletas abiertas y su ropa regada por el suelo cuando regresó al alojamiento, ubicado cerca del aeropuerto El Dorado. Sin embargo, uno de los detalles que expuso después fue la ubicación que habría arrojado el rastreo de su computador portátil.

El viajero estaba de paso por la capital colombiana para visitar a sus familiares antes de continuar su recorrido hacia Chile. Según contó, al volver al inmueble encontró señales de que alguien habría ingresado y revisado sus pertenencias. Entre los objetos que reportó como desaparecidos están un computador Mac, un iPad comprado recientemente en Canadá, dinero en efectivo en dólares y dos maletas.

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Miranda calculó que las pérdidas superan los 5.000 dólares, equivalentes a más de 15,6 millones de pesos colombianos, tomando como referencia una tasa de cambio de $3.132 por dólar. Para mostrar lo ocurrido, publicó un video con imágenes del apartamento y relató cómo encontró el lugar después de regresar.

¿Cómo el turista chileno rastreó su computador?

Según su testimonio, la herramienta de rastreo del computador mostró una ubicación en el sector de la carrera 91A con calle 75, frente al colegio Nidia Quintero de Turbay. El dato podría ayudar a orientar las averiguaciones sobre el paradero del equipo, aunque no permite establecer quién lo tiene ni quién habría cometido el hurto.

El caso ocurrió en el conjunto residencial Dorado Living Port, en el occidente de Bogotá. Miranda aseguró que tanto él como el responsable del alojamiento acudieron a reportar lo sucedido y que la Policía llegó al día siguiente para realizar diligencias, incluida la toma de huellas. También compartió una captura de pantalla que, según indicó, corresponde al registro de la denuncia.

Además de relatar las pérdidas, el turista cuestionó la reacción de los vigilantes del conjunto. Contó que, al llegar inicialmente, el personal revisó sus pasaportes y los acompañó hasta el apartamento. Sin embargo, después de descubrir el presunto robo, le llamó la atención que, según su percepción, los guardias no parecieran sorprendidos por lo ocurrido.

A partir de esa impresión, Miranda manifestó sospechas sobre una posible relación de los vigilantes con los hechos y mencionó a ASEISA Seguridad Integral, empresa que vinculó con el servicio de vigilancia del conjunto. No obstante, sus declaraciones no prueban que los trabajadores o la compañía hayan participado en el robo.

El turista también explicó que debía continuar su viaje a Chile, donde tenía previsto reunirse con sus familiares, por lo que no podía permanecer indefinidamente en Bogotá mientras avanzaban las diligencias. A través de su publicación, pidió que el caso se difundiera para dar a conocer su experiencia y las circunstancias en las que asegura haber perdido sus pertenencias.

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