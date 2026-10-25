Un paseo por un atractivo natural de Brasil terminó en tragedia. Maurício Marques Gomes, un hombre de 32 años que trabajaba como mecánico, murió luego de caer desde una altura aproximada de 80 metros en la cascada Cachoeira da Fortuna, ubicada en Macaé, en el estado de Río de Janeiro.

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De acuerdo con información publicada por el medio brasileño G1, el hombre había llegado al lugar el lunes 12 de octubre, durante un día festivo en el país. Según los reportes, era la primera vez que visitaba este sitio natural y habría decidido recorrer la zona por su cuenta.

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Antes de que se reportara su desaparición, Gomes compartió videos de su visita a través de sus estados de WhatsApp. En una de las grabaciones, incluso hizo una advertencia sobre los riesgos de la zona.

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“Si te caes de aquí, hijo mío, solo te espera la muerte”, expresó mientras mostraba el lugar.

La frase tomó relevancia después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de su cuerpo al pie de la cascada.

Según los testimonios recogidos por medios brasileños, antes del accidente el hombre les habría comentado a sus allegados que tenía la intención de dejar su teléfono celular grabando mientras cruzaba una roca cubierta de musgo.

Después de ese momento, sus amigos dejaron de recibir noticias suyas. La preocupación aumentó durante la noche, cuando notaron que no había regresado a casa y no lograban establecer contacto con él.

Ante la falta de información sobre su paradero, comenzaron a buscarlo y posteriormente solicitaron ayuda a los organismos de emergencia. Los bomberos desplegaron un operativo para localizar al hombre. Tras varias horas de búsqueda, encontraron su cuerpo en el pozo de agua ubicado al pie de la cascada.

En la parte superior del lugar también hallaron su teléfono celular y una gorra, objetos que, según los reportes, habían quedado en la zona.

Una de las hipótesis sobre lo ocurrido apunta a que el mecánico pudo haber resbalado mientras intentaba cruzar una superficie rocosa. La presencia de musgo en la zona fue mencionada en los relatos relacionados con sus últimos momentos, aunque no se ha establecido de manera concluyente cómo ocurrió la caída.

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La altura desde la que habría caído, calculada en aproximadamente 80 metros, habría provocado lesiones de extrema gravedad. La información forense citada por medios brasileños señaló que la muerte se produjo por los traumatismos sufridos durante la caída. Tras la recuperación del cuerpo, este fue trasladado al Instituto Médico Legal de Macaé para los procedimientos correspondientes.

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El caso generó atención por los videos que Gomes compartió antes del accidente y, especialmente, por la advertencia que hizo sobre el peligro de caer desde ese punto de la cascada.

Aunque las circunstancias exactas de la tragedia no están completamente esclarecidas, el episodio pone de relieve los riesgos que pueden representar las superficies rocosas, en particular cuando están húmedas o cubiertas de musgo.

Por ahora, los reportes disponibles indican que las autoridades locales atendieron la emergencia y que la causa de muerte fue atribuida a los traumatismos ocasionados por la caída.

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