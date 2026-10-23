Una confrontación entre un hombre y dos mujeres quedó registrada en un video que circula en redes sociales y que ha desatado reacciones entre los internautas. Según el contexto con el que se ha difundido la grabación, el altercado habría comenzado cuando una mujer encontró a su pareja acompañada de otra persona en un río.

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Sin embargo, no se ha confirmado la identidad de los involucrados ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el enfrentamiento.

En las imágenes se observa un espacio natural rodeado de vegetación, donde un hombre está dentro del agua junto a otra mujer. La situación cambia cuando aparece una tercera persona y se acerca a ambos en medio de una evidente confrontación.

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Acá, el video:

Que lo hayan puesto todo en cámara lenta lo volvió cine 🚬 https://t.co/OMgzbtlq7o — Venequia 🇻🇪 (@Venequisimo) October 21, 2026

Mujer golpea a la pareja en medio del agua

La grabación muestra cómo la discusión escala rápidamente. En uno de los momentos, la recién llegada toma un trozo de madera y patea a la mujer que acompaña al hombre, quien termina cayendo al agua.

Después, el sujeto también recibe un golpe en la espalda con el palo, que se parte durante el impacto. La confrontación continúa cuando la mujer entra al río y comienza un forcejeo con la otra persona, a quien tira del cabello.

El hombre interviene durante el altercado, pero también recibe varias cachetadas de la mujer que inició la confrontación.

En medio de la confusión, la otra mujer consigue apartarse y alejarse del lugar, mientras la pelea continúa durante algunos instantes.

Otro detalle que ha llamado la atención es la presencia de un menor de edad que nada en el río mientras ocurre el altercado. En algunos fragmentos, el niño parece observar la escena, atónito.

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