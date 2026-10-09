Una escena inesperada interrumpió la jornada laboral de un supermercado en Bogotá y terminó circulando ampliamente en redes sociales. El viernes 9 de octubre de 2026, una mujer llegó hasta un establecimiento ubicado en el centro comercial Unicentro de Occidente, en el barrio Ciudadela Colsubsidio, en la localidad de Engativá, para exponer un presunto caso de infidelidad de su pareja sentimental.

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Acompañada de una persona que grabó lo sucedido con un celular, la mujer pidió silencio a los presentes para dar un mensaje. “Muy buenos días a todos. Por favor, hacemos silencio para que escuchemos lo que voy a decir. A algunos les conviene escuchar un mensaje que traigo, pero lo voy a dejar para el final del video”, expresó. También se identificó como la “esposa del jefe de zona de esta tienda”.

La mujer aseguró que el 19 de julio de 2026 descubrió que su pareja “lleva una relación sentimental” con una compañera de trabajo. Además, señaló que ambos tienen un hijo en común, quien cumplía su primer año el día de la confrontación.

“Hoy precisamente está cumpliendo su primer año, así que celebremos. Quiero decirle a la señorita que usted lo conoció con carro, apartamento, con buen sueldo; yo lo conocí hace catorce años, con un (salario) mínimo, con las medias, bóxer rotos”, manifestó la mujer.

Durante su intervención, también afirmó que su compañero sentimental “no tenía cómo brindarme una aromática” y aseguró que ella asumió “los gastos del matrimonio”. “También le pagué un semestre en la universidad”, agregó cuando una empleada le pidió que abandonara el establecimiento.

La situación subió de tono cuando la mujer defendió lo que considera que le corresponde a su esposo y denunció presuntos maltratos. “Señorita, usted no le va a quitar lo que le corresponde a mi esposo. Yo misma que estoy cansada del maltrato físico, sexual, económico”, afirmó. Las declaraciones se difundieron en redes sociales, aunque las acusaciones expuestas en el video no constituyen por sí solas hechos verificados.

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