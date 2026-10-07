La vida sentimental del creador de contenido Camilo Cifuentes quedó en el centro de una polémica luego de que terminara su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo. En medio de la ruptura, el nombre de una ‘influencer’ española comenzó a aparecer en las publicaciones de usuarios que siguen el caso.

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(Vea también: Camilo Cifuentes se aleja de las redes tras polémica con su expareja embarazada: “Perdón por todo el daño”)

Se trata de Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’, una creadora de contenido española que reside en Medellín y que ha construido una comunidad alrededor de publicaciones sobre viajes, gastronomía, cultura y su experiencia viviendo en Colombia.

La controversia surgió después de que circularan imágenes en las que Cifuentes aparecía compartiendo con López durante actividades relacionadas con un evento deportivo.

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A partir de esas publicaciones, algunos internautas comenzaron a relacionarla con el final de la relación entre Cifuentes y Sepúlveda. Sin embargo, no está confirmado públicamente que exista una relación sentimental entre ambos ni que López haya sido la causa de la ruptura.

Sepúlveda, por su parte, expuso en redes sociales su versión sobre el final de la relación y publicó conversaciones recientes que, según explicó, evidenciaban que todavía existían planes de construir una familia. También señaló que el cambio en la relación ocurrió poco antes de que Cifuentes apareciera públicamente junto a otra mujer.

Cifuentes respondió que se trató de una relación corta que ambos intentaron mantener, pero que terminó dejando de ser saludable. El creador de contenido pidió que el asunto no se transformara en una confrontación pública y señaló que su prioridad es el hijo que está por nacer.

¿Qué dijo ‘La Mijita’ sobre los señalamientos?

Ante los comentarios que comenzaron a circular en redes sociales, Anthía López rechazó que hubiera intervenido en una relación o provocado una ruptura. La creadora de contenido pidió además que cesaran los ataques contra las personas involucradas y recordó que hay un bebé de por medio.

“Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causante de la ruptura de una relación. No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada porque considero que hay situaciones que deben permanecer en la intimidad de las personas involucradas”, indicó López en sus redes sociales.

Por otro lado, ante los comentarios que comenzaron a relacionarla con la ruptura, la creadora de contenido se refirió a su situación sentimental y negó haber faltado al respeto a su anterior pareja.

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“Si quiero dejar algo muy claro: fui fiel y respetuosa durante mi relación anterior. Las cosas simplemente no funcionaron y, como sucede en muchas relaciones, llegó un momento en el que cada persona tomó su propio camino”, agregó.

Así, aunque las publicaciones y fotografías alimentaron las especulaciones, hasta ahora lo que está confirmado es la ruptura entre Cifuentes y Sepúlveda y las declaraciones que ambos han entregado. La supuesta relación entre Cifuentes y ‘La Mijita’ continúa siendo una versión difundida en redes y no un hecho confirmado públicamente.

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