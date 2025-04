La historia de una joven española que decidió transformar su vida en Colombia cautiva a miles de personas en redes sociales. A través de su cuenta en TikTok, donde es conocida como ‘la Mijita en medallo’, la creadora de contenido compartió cómo llegó al país como estudiante de intercambio y terminó estableciéndose definitivamente en Medellín que figura en la lista de las mejores ciudades para 2025.

Esta joven quedó fascinada por la calidez y alegría de sus habitantes, así como por la diversidad cultural y paisajística de esta nación suramericana. Todo empezó cuando viajó a Colombia para cursar un semestre académico, sin pensar que sería un punto de inflexión en su historia personal.

A través de un video que rápidamente se viralizó, relató que al principio tenía muchas dudas sobre mudarse a Medellín, por los prejuicios y comentarios negativos que había escuchado en España respecto a la seguridad y calidad de vida en el país. Sin embargo, al dar el paso y vivir la experiencia, su percepción cambió por completo.

“Lo último que pensé cuando vine de intercambio de estudios a Colombia fue que me quedaría a vivir aquí para siempre. Nunca pensé que este viaje iba a cambiarme la vida”, aseguró la ‘influencer’.

Por qué Medellín irresistible para los extranjeros

En su testimonio, la joven explica que lo que más la marcó fue el trato cálido y amable de la población local. Manifestó que se sintió acogida desde el primer momento, con personas siempre dispuestas a preguntar cómo estaba y ofreciendo un tradicional “tintico”.

Para ella, la hospitalidad de los paisas y su costumbre de llamar “mija” a las amigas, fueron detalles fundamentales que la hicieron sentir parte de la comunidad.

“Al principio lo dudé un montón porque decían que era muy peligroso, que me iba a pasar algo, que Colombia no era un lugar seguro, pero me atreví, vine a pesar de lo que me decían y descubrí que Colombia es un paraíso lleno de gente maravillosa, paisajes maravillosos, comida maravillosa y una cultura increíble”, agregó la joven, según recogió Semana.

Además, resalta la belleza de los paisajes urbanos y naturales. Menciona la explosión de colores que caracteriza a Medellín y la energía vibrante que se percibe en las calles, potenciada por la música y la sonrisa constante de quienes la habitan. Así mismo, describe cómo el entorno positivo y alegre contagia a quienes llegan de afuera, dándoles un nuevo impulso y esperanza.

Por qué Colombia salvó a la ‘influencer’ ‘la Mijita en medallo’

Según comenta, Colombia le ofreció la oportunidad de recuperar la alegría y reconstruir su bienestar emocional, gracias tanto a los esfuerzos personales como a la influencia contagiosa de la cultura local. En sus propias palabras, las ganas de salir adelante y la resiliencia que vio en los colombianos fueron decisivas para superar sus retos.

Otro aspecto importante, que recalca con emoción, es que a pesar de la dificultad de dejar atrás su familia y su entorno conocido, el riesgo valió la pena. Hoy reconoce que vivir en Medellín la ha hecho verdaderamente feliz y que no desea abandonar el país.

En el relato, la joven recordó además cómo, antes de emprender este viaje, atravesó momentos difíciles en su país natal, enfrentando episodios de depresión y ansiedad.

“Ahora estoy bien. Soy feliz y por eso le tengo tanto, tanto cariño a este país y no me quiero ir nunca, porque gracias a Colombia seguí adelante. Colombia no es lo que te dicen, es lo que se siente, y cuando sientes Colombia, ya no te suelta. Gracias, Colombia, por devolverme la alegría”, aseguró la creadora de contenido.

Finalmente, agradece profundamente a Colombia y a sus ciudadanos por haberle devuelto la alegría de vivir, señalando que la realidad del país dista mucho de los estigmas, y que su experiencia personal le enseñó que Colombia se vive y se siente de manera única.

