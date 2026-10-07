Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Camilo Cifuentes, creador de contenido digital, atraviesa un momento complejo tras la confirmación pública del fin de su relación con María Camila Sepúlveda, quien se encuentra embarazada y espera un hijo suyo. La noticia se hizo viral y rápidamente captó la atención en redes sociales debido a la circulación de versiones sobre una posible infidelidad y la existencia de una nueva relación amorosa del influencer. Esta situación desencadenó debates entre seguidores y mensajes de opinión sobre lo ocurrido.

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De acuerdo con las declaraciones difundidas en redes sociales, Cifuentes confirmó el rompimiento y manifestó que, aunque intentaron mantener la relación, esta dejó de ser saludable con el paso del tiempo. El creador de contenido insistió en que las redes solo muestran una fracción de la vida real, lo que puede llevar a malinterpretaciones y rumores. Además, hizo un llamado para evitar que las especulaciones se conviertan en ataques hacia él, su expareja o terceros. El influencer puso de relieve que, en este momento, su principal prioridad es el bienestar de su futuro hijo, pues conocer su próxima paternidad transformó su perspectiva sobre el futuro y la toma de decisiones.

Por su parte, María Camila Sepúlveda expresó, también a través de redes sociales, que la forma en la que terminó la relación no fue como se ha contado de manera pública. Según señaló, hasta poco antes de que aparecieran imágenes de Cifuentes junto a otra creadora de contenido, ambos mantenían comunicación y proyectos vinculados a su familia. Lo que más afectó a Sepúlveda fue el modo en que ocurrieron los hechos y las señales que, asegura, recibió en las semanas previas. Reconoció que Cifuentes ha cumplido con la responsabilidad económica durante el embarazo, aunque aclaró que ello no borra el dolor emocional derivado de lo ocurrido.

En medio de la controversia, el nombre de Anthía López, conocida como ‘La Mijita’ en redes sociales, comenzó a circular luego de que algunos usuarios la relacionaran sentimentalmente con Cifuentes. No obstante, la propia ‘La Mijita’ negó haber intervenido en la relación de la pareja y pidió no convertir el caso en un conflicto público, especialmente porque hay un niño por nacer involucrado en la situación. Por ahora, lo que se sabe es que Cifuentes y Sepúlveda terminaron su vínculo sentimental y esperan un hijo, mientras que los rumores sobre los verdaderos motivos del quiebre aún generan comentarios en redes, según la información difundida por los protagonistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Anthía López ‘La Mijita’ y por qué está relacionada con la polémica de Camilo Cifuentes?

Anthía López, mejor conocida como ‘La Mijita’ en el entorno digital, fue asociada al caso luego de que usuarios la vincularan sentimentalmente con Cifuentes. Según la información compartida por los propios involucrados, ‘La Mijita’ negó ser la causa de la ruptura entre Cifuentes y Sepúlveda y pidió poner fin a las discusiones públicas y a los ataques, remarcando la importancia de proteger al niño que viene en camino y de no involucrarlo en diferencias de adultos.

¿De qué manera han respondido Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda sobre su ruptura y el embarazo?

Tanto Camilo Cifuentes como María Camila Sepúlveda han emitido comunicados en redes sociales en los que comparten su versión de los hechos. Cifuentes subraya que la prioridad ahora es su hijo y que la relación terminó por volverse insostenible, mientras Sepúlveda señala que la forma en que terminó la situación le causó dolor, aunque reconoce que Cifuentes ha asumido la responsabilidad económica. Ambos piden que se eviten ataques y rumores en redes sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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